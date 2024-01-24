Как улучшить работу смартфона? Очистите эти файлы и приложения

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Опубликовано: 24.01.2024 13:50 , Обновлено: 24.01.2024

Даже самый лучший телефон имеет ограниченное дисковое пространство, которое со временем заканчивается. В результате устройство работает все медленнее и медленнее, поэтому необходимо избавиться от ненужных файлов и приложений.

Как часто чистить память на телефоне?

Смартфон обычно работает хорошо и быстро сразу после покупки. Однако, как и любое устройство, оно имеет ограниченный объем памяти, поэтому многие решают приобрести карту памяти, предоставляющую дополнительное место для хранения необходимых данных.

Устанавливая различного рода приложения, загружая файлы или делая фотографии, вы легко можете захламить свой телефон, поэтому систематическая очистка памяти должна быть необходимым занятием.

Как часто их следует выполнять? Все зависит от интенсивности использования телефона – если он действительно тяжелый, хорошей привычкой будет проверять состояние телефона хотя бы раз в месяц. Те, кто пользуется своим устройством чуть менее интенсивно, могут чистить память чуть реже.

Первым симптомом, указывающим на необходимость устранения накопившихся данных, является низкая производительность оборудования. Когда на вашем телефоне заканчивается место, приложения и фотографии не только долго загружаются, но и зависают в самый неожиданный момент. Это сигнал о том, что пора научиться очищать память на телефоне. Интересно, что это можно сделать простым и эффективным способом.

Что заставляет память вашего телефона заполняться?

После покупки и распаковки нового телефона из коробки практически каждый сразу добавляет в его содержимое новые приложения. Неудивительно – сложно представить повседневную жизнь без социальных сетей, навигации, любимых игр и музыки. Однако не все осознают, что программное обеспечение, установленное на смартфоне, время от времени обновляется, сохраняя исторические данные в памяти устройства и занимая новое дисковое пространство.

То же самое относится и к просмотру веб-сайтов: они также влияют на объем памяти посредством сохраненных файлов cookie и кэша. Благодаря этому браузер запоминает сохраненные пароли и настройки веб-сайтов, что позволяет веб-сайтам загружаться быстрее.

Вопросом, как освободить место на телефоне, задаются и любители фотографировать и снимать видео. Современные смартфоны, оснащенные камерами, позволяющими делать фотографии отличного качества, сохраняют их на диске в виде огромных файлов. Получается, что каждая минута записи в качестве 4К при 30 кадрах в секунду занимает около 375 МБ. Хоть это и может показаться не так уж и много, но в случае с часовым фильмом это более 22 ГБ.

Однако фотографии и приложения – это еще не все – повседневное использование телефона предполагает также загрузку множества различных файлов и документов, которые после одного запуска забываются на диске и занимают место без надобности. Поэтому стоит знать, как очистить память на телефоне – остаточные данные не исчезнут сами по себе.

Как очистить память на телефоне?

Хотите ли вы продать или подарить свой предыдущий телефон или улучшить его работу путем очистки памяти, стоит знать, как освободить место на телефоне.

Очистка кэша

Не каждый человек осознает, что очистка кэша – это действие, которое следует выполнять не только тем, кто планирует в ближайшее время продать свой телефон, но и пользователям, использующим его ежедневно.

Ни для кого не секрет, что устройство, которое используется каждый день, собирает файлы и информацию, хранящуюся в процессоре и оперативной памяти. Хотя кэш, несомненно, ускоряет доступ к наиболее часто используемым приложениям, его накопление негативно сказывается на производительности устройства.

Если вы задаетесь вопросом, как освободить место на телефоне, рекомендуется начать с очистки кеша. Это чрезвычайно простой и безопасный процесс. Более того, это не влияет на сохраненные файлы, такие как музыка, фильмы, фотографии или текстовые документы.

Так что же будет чистить? Сохраненные страницы, файлы cookie и некоторые пароли. Кэш можно удалить как с помощью встроенного приложения системы, так и вручную, очистив его в отдельных приложениях. Однако не рекомендуется чистить его в часто используемых программах – это может привести к увеличению времени работы. Кеш-память можно легко освободить из настроек телефона во вкладке “Память”.

Удаление ненужных приложений

Один из способов освободить место на телефоне — удалить приложения, которые вы больше не используете. Современные смартфоны часто предлагают приложения для удаления, но ничто не мешает вам выбрать те программы, от которых вы хотите избавиться. На телефоне Android это можно сделать с помощью Google Play Store.

Просто зайдите в «Управление приложениями» и найдите опцию «Освободить место». После выполнения этих действий отобразится список программ, отсортированный по размеру. Однако стоит воспользоваться опцией сортировки по наименее используемому — так проще всего найти приложения, которые давно не запускались. Может быть, пришло время наконец избавиться от них и освободить немного памяти на смартфоне?

Перенос фотографий в облако

Возможность синхронизировать фото и видео галереи с облаком открывает множество возможностей, одна из важнейших из которых — экономия места на телефоне. При этом загруженная галерея будет доступна с любого устройства, на котором пользователь войдет в свою учетную запись. Если вы поменяете телефон на более новую модель, вам больше не придется передавать данные по кабелю. Так как же выполнить очистку памяти при перемещении фотографий и видео в облако?

Владельцы телефонов Android наверняка также имеют учетную запись Google. В таком случае стоит воспользоваться приложением Google Photos, которое делает копии изображений и видео из указанных пользователем папок, а затем предлагает возможность освободить место в памяти, отправив данные в облако.

Люди, которые могут похвастаться большой галереей, могут воспользоваться опцией «сохранить место для данных», благодаря которой фото и видео будут сохраняться в меньшем размере. Однако ничто не мешает вам сохранить материалы в первозданном качестве. Однако стоит учитывать ограниченность места — бесплатная версия приложения предоставляет пользователю 15 ГБ. Если вам нужно больше памяти, вам придется заплатить немного больше.

Приложения для очистки памяти – стоит ли их использовать?

Многие люди, задающиеся вопросом, как очистить память на телефоне, ожидают простого и быстрого решения. Хотя с этой задачей вы вполне можете справиться и самостоятельно, не менее хорошей идеей является использование для этой цели отдельного программного обеспечения, которое не только поможет вам освободить место на диске, но и положительно скажется на работе всего устройства. Программы такого типа можно найти в Google Play Store (для Android) или App Store (для iOS).

Однако независимо от того, выберете ли вы решение в виде готовой программы или очистите память самостоятельно – стоит регулярно браться за эту задачу, если вы хотите продлить срок службы своего телефона.

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