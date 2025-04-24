Портал «Е-Паслуга» предложил белорусам онлайн оформлять документ, который не нужен на Радуницу

Опубликовано: 24.04.2025 14:00 , Обновлено: 24.04.2025

Единый портал электронных услуг «Е-Паслуга» пополнился новыми опциями. Теперь некоторые административные процедуры, связанные с посещением «закрытых» чернобыльских территорий и вывозом имущества оттуда, можно заказать онлайн. Также добавлены две узкоспециализированные услуги от Белорусского бюро по транспортному страхованию, доступные только по технологии «система-система».

Наиболее интересными для обычных белорусов могут показаться новые процедуры, курируемые МЧС. Речь идёт о:

Получении пропуска на въезд/пребывание граждан, транспортных средств на территории с контрольно-пропускным режимом (зоны эвакуации/отчуждения, первоочередного и последующего отселения) (процедура 200.14.3 и 548.19.17.1, их формулировки очень похожи).

(зоны эвакуации/отчуждения, первоочередного и последующего отселения) (процедура 200.14.3 и 548.19.17.1, их формулировки очень похожи). Получении пропуска на вывоз имущества, находящегося на этих территориях (200.14.5 и 548.19.12.1).

[info_b]Важно отметить, что для заказа этих услуг потребуется электронная цифровая подпись или ID-карта, так как нужна строгая аутентификация .[/info_b]

Кроме того, стоит напомнить, что в ближайшие дни (с 27 по 29 апреля, а в некоторых районах дополнительно 3 и 9 мая) действует особый порядок: посетить кладбища в чернобыльской зоне можно будет без пропусков, достаточно паспорта. Так что онлайн-процедура будет актуальна для посещений в другое время года или с другими целями.

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Ещё две новые электронные услуги (3.53.03 и 3.53.04) основаны на информации из АИС ББТС. Они позволяют проверить наличие действующего договора автострахования, заключённого в России в рамках «межгосударственной системы страхования Союзного государства».

Однако эти узкоспециализированные услуги доступны не всем:

Они работают по технологии «система-система» .

. Для их получения требуется организовать защищённое соединение с Национальным центром электронных услуг, использовать специальное ПО для шифрования от НЦЭУ и подать заявку именно на услугу Общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Так что, судя по всему, рассчитаны они не на обычных автовладельцев, а на органы/организации, которым необходимо автоматически проверять статус российских страховок.

[info_b]Единый портал электронных услуг «Е-Паслуга» — это общегосударственная автоматизированная информационная система. Через портал можно удалённо заказать некоторые справки, выписки, подать заявления, получить разрешения и т. д.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о расширении услуг портала по линии МВД.

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