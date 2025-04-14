Власти Гомельщины на 3 дня разрешили свободный проезд в чернобыльскую зону. Для чего и какие документы нужны?

Опубликовано: 14.04.2025 12:07 , Обновлено: 14.04.2025

Власти Гомельской области определили дни, когда можно будет посетить кладбища на территориях зон отчуждения и отселения без оформления специальных пропусков. Это традиционно делается в преддверии и во время Радуницы, чтобы люди могли навестить могилы родных. При этом важно отметить, что помимо общих дат есть особые правила для некоторых районов.

Основной период беспропускного въезда установлен с 27 по 29 апреля 2025 года. Пребывание на территориях разрешено с 8:00 до 17:00 , сообщили в Гомельском облисполкоме.

Специфические даты и ограничения:

Ветковский район . Дополнительный день для посещения кладбищ отселённых деревень Борьба , Косицкая , Рудня-Шлягина , Сивинка — 20 апреля (с 8:00 до 17:00).

. Дополнительный день для посещения кладбищ отселённых деревень , , , — 20 апреля (с 8:00 до 17:00). Наровлянский район . Дополнительный день для посещения кладбищ бывших деревень Дерновичи и Тешков — 3 мая (8:00-17:00). Особый режим для кладбищ деревень Хутор-Лес , Хатки , Боровичи : посетить их можно будет только 27 апреля и только с 10:00 до 15:00. Кладбище в Белой Сороке доступно для посещения 27 апреля и 29 апреля с 8:00 до 17:00.

. Дополнительный день для посещения кладбищ бывших деревень и — 3 мая (8:00-17:00). Особый режим для кладбищ деревень , , : посетить их можно будет только 27 апреля и только с 10:00 до 15:00. Кладбище в доступно для посещения 27 апреля и 29 апреля с 8:00 до 17:00. Хойникский район . Дополнительный день для посещения кладбищ отселённых деревень Борщевка , Буда, Молочки — 9 мая (8:00-17:00).

Какие документы нужны?

Всем посетителям обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта, вид на жительство). Необходимы и документы на транспортное средство .

Иностранным гражданам , направляющимся на кладбища, которые относятся к пограничной зоне, дополнительно нужен пропуск в пограничную зон у.

Гражданам Беларуси пропуск требуется при посещении захоронений, находящихся в пограничной полосе .

В предыдущие годы власти предупреждали, что из-за подтоплений и паводков проезд к некоторым кладбищам может быть затруднён или вовсе невозможен. Эту информацию лучше уточнять заранее.

На территориях зон отчуждения действуют правила радиационной безопасности : рекомендуется пользоваться привезённой водой, не разводить костры, не собирать грибы и ягоды.

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