МВД Беларуси расширило перечень электронных услуг на портале «Е-Паслуга». Кому пригодится?

Опубликовано: 25.03.2025 14:25 , Обновлено: 26.03.2025

С 19 марта 2025 года на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стали доступны новые административные процедуры Министерства внутренних дел Беларуси. Об этом сообщил сам портал на своём сайте.

Что за услуги?

Выдача/получение свидетельства о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (процедуры 200.15.13.1 и 548.5.16.2). Будет полезно автовладельцам, которые внесли изменения в конструкцию своего автомобиля (например, установили газобаллонное оборудование, изменили тип кузова, поставили тюнингованные бамперы или «кенгурятники» и т. д.).

(процедуры 200.15.13.1 и 548.5.16.2). Будет полезно автовладельцам, которые внесли изменения в конструкцию своего автомобиля (например, установили газобаллонное оборудование, изменили тип кузова, поставили тюнингованные бамперы или «кенгурятники» и т. д.). Получение заключения о соответствии помещения для хранения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов требованиям безопасности (процедура 548.9.21.1). Пригодится юридическим лицам, осуществляющим деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (аптеки, медицинские учреждения, научно-исследовательские лаборатории и т. д.).

Услуги доступны только для пользователей, прошедших строгую аутентификацию на портале «Е-Паслуга», то есть с использованием личной электронной цифровой подписи (ЭЦП), уникального идентификатора или ID-карты.

[inf]Единый портал электронных услуг («Е-Паслуга») — это общегосударственная автоматизированная информационная система. Через портал можно заказать некоторые справки, выписки, подать заявления, получить разрешения и т. д.[/inf]

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