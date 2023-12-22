Аналитики Canalys предупредили, что 0,25 миллиарда компьютеров окажутся ненужными из-за Windows 11. Почему?

Опубликовано: 22.12.2023 18:54 , Обновлено: 22.12.2023

Около 240 миллионов компьютеров «отправят на свалку» после 2025 года – к такому выводу пришли эксперты портала Canalys. Причиной назвали завершение бесплатной поддержки операционной системы Windows 10.

Аналитики из Canalys напомнили, что не все ПК по своим параметрам поддерживают Windows 11. И в частности, по требованиям безопасности. Эксперты опубликовали прогноз, согласно которому в 2024 году крупные компании по всему миру начнут постепенный отказ от устаревших компьютеров, чтобы сохранить должный уровень безопасности. Они отметили, что переход на новое «железо» окажется в ряде случаев выгоднее с финансовой точки зрения, чем покупка платной поддержки Windows 10 (она будет обеспечиваться до 2028 года).

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По мнению аналитиков, и обычные пользователи скорее предпочтут перейти на новое «железо», чем согласятся платить за поддержку устаревающей системы. Тем более что уже сейчас большое количество программного обеспечения адаптировано именно к Windows 11. И доля такого софта, несомненно, будет только увеличиваться.

[info_b]К слову, по данным StatCounter, на конец декабря 2023 года доля Windows 10 в мире составляет 68%, Windows 11 – 26,6%. Более старая версия ОС постепенно сменяется новой, которая, соответственно, растет. Третье место у Windows 7 с долей 3,1%, за ней следует Windows 8.1 (1,3%).[/info_b]

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