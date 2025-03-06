Надоело смотреть рекламу? YouTube запустил более дешёвую подписку. Но есть нюансы

Опубликовано: 06.03.2025 15:36 , Обновлено: 06.03.2025

YouTube представил новый тарифный план подписки «Premium Lite» стоимостью $7.99 в месяц. Главное отличие — отсутствие рекламы практически во всех видео, за исключением музыкального контента. Таким образом, видеохостинг решил привлечь пользователей, которые не слушают музыку на YouTube, но хотят избавиться от рекламы.

Как отметило агентство Reuters, новый план нацелен на прямую конкуренцию с предложениями от Netflix и Disney. Он призван заинтересовать пользователей, уже оплачивающих другие музыкальные стриминговые сервисы (Spotify, Apple Music, Amazon Music) и, соответственно, не нуждающихся в музыкальной составляющей подписки YouTube Premium.

Существующий тариф YouTube Premium (без рекламы вообще везде, включая музыку) в большинстве стран мира стоит $13.99 в месяц, а отдельная подписка только на музыку без рекламы (YouTube Music Premium) обходится в $10.99.

«Premium Lite», по сути, противоположен последнему варианту: видео без рекламы (кроме музыкальных), музыка — с рекламой.

Пока неизвестно, появится ли подписка Premium Lite в Беларуси. Официальной информации о запуске в нашей стране нет. Известно лишь, что на данный момент она функционирует в США, Австралии, Германии и Таиланде.

Более того, многие другие виды подписок YouTube, доступные во многих странах мира (семейная, студенческая), в Беларуси до сих пор не представлены.

На данный момент белорусы могут оформить обычную подписку YouTube Premium за $7.19 (что, кстати, дешевле, чем новый «усечённый» тариф Lite) и отдельно YouTube Music Premium — за $5.99.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали о запуске в Беларуси «достаточно слабого аналога» YouTube, доступ к контенту которого можно получить без всяких подписок.

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