Маск предупредил, что сделает Twitter (X) платным для всех. Что известно?

Опубликовано: 19.09.2023 10:54 , Обновлено: 19.09.2023

Илон Маск предположил, что всем пользователям соцсети X, ранее называвшейся Twitter, возможно, придется платить за доступ к платформе. Что известно про сроки и стоимость?

В разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху миллиардер заявил, что платежная система - единственный способ противостоять ботам. “Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за использование системы”, - сказал босс Tesla и SpaceX.

Британская телекомпания BBC обратилась к X за дополнительной информацией, но пока не получила заявления от компании. Неясно, были ли эти слова Маска просто неожиданным комментарием или сигналом о серьезных планах, которые еще не объявлены.

Илон Маск давно говорил, что его решение избавиться от ботов и поддельных аккаунтов на платформе социальных сетей заключается в взимании платы за верификацию.

Владелец X не уточнил, сколько будет стоить доступ. Тем не менее, он ранее утверждал, что у X сейчас 550 миллионов пользователей в месяц, которые обычно публикуют от 100 до 200 миллионов сообщений в день – хотя пока неизвестно, какая доля этих данных приходится на ботов по сравнению с подлинными пользователями.

Это на 140% превышает “среднее монетизируемое ежедневное активное использование” в 229 миллионов, о котором сообщал Twitter в мае 2022 года, до приобретения соцсети Маском.

Переход X на платную основу может стать хорошей новостью для рекламодателей, поскольку это может означать, что они получат более качественную аудиторию и меньше проблем с ботами. Это может привести к большему количеству конверсий и более высокой рентабельности инвестиций. Но есть и обратная сторона: многие пользователи могут отказаться от X в пользу бесплатных альтернатив, таких как Threads и других соцсетей.