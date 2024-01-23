На Щучинской птицефабрике рассказали, что добавляют в корм курицам, чтобы желток был желтым

Опубликовано: 23.01.2024 13:46 , Обновлено: 23.01.2024

Директор Щучинской птицефабрики Андрей Красовский в интервью sb.by рассказал о работе предприятия и раскрыл секрет получения у кур-несушек яиц с действительно желтым желтком. Оказалось, вовсе необязательно в корма добавлять краситель.

По словам Красовского, на кормах предприятие не экономит:

«Разработали уникальную рецептуру без использования красителей. Секрет прост: для того чтобы желток был желтым, в рацион птицы добавляем больше кукурузы».

При этом директор не уточнил, какого цвета будет желток, если не добавлять в корм больше кукурузы.

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Также Красовский добавил, что единственный рынок сбыта Щучинской птицефабрики – отечественный:

«Можно, конечно, более выгодно продавать яйцо за границу, но мы считаем, что белорусы должны получать все самое лучшее».

[info_b]По информации руководителя, на нескольких площадках птицефабрики содержат около 90 тысяч голов птицы. Упор делают на племенного цыпленка. «Остановились на птице «кросса тетра». Он оказался не хуже, чем «хай-лайн», к тому же закупочная цена цыпленка в два раза ниже». В год фабрика, по словам директора, продает около 2,3 миллиона цыплят и 31 миллион пищевых яиц.[/info_b]

Чем оранжевые желтки отличаются от желтых, кроме цвета?

Все мы точно замечали, яичные желтки бывают разных цветов. Одни бледно-желтые, другие светло-оранжевые, третьи вообще темные. От чего это зависит?

Многие убеждены, что яйца с желтком одного цвета полезнее, чем другого. Так ли это? И причем здесь каротиноиды? Сразу скажем, что не порода курицы влияет на цвет желтка, а лишь ее меню.

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