"Уже нет сил" - Белорусы пригрозили подать в суд на всех мобильных операторов. А что говорит оценка БелГИЭ?

Опубликовано: 10.07.2025 10:24 , Обновлено: 10.07.2025

Жительница Беларуси опубликовала в TikTok эмоциональное видео с жалобой на одного из мобильных операторов. По ее словам, у нее "постоянно не ловит связь" и ей сложно до кого-то дозвониться. В комментариях многие пользователи поддержали женщину и также посетовали на качество связи, в том числе у других операторов. Кто-то даже предложил подать в суд.

Ролик набрал более 300 000 просмотров, почти 8 000 лайков и более тысячи комментариев. Что говорит об актуальности данного вопроса для белорусов.

В частности, у автора ролика возникли вопросы к МТС. “Я плачу деньги. За что, скажите мне, пожалуйста?”, — спросила она в ролике.

Белоруска уточнила, что проживает в деревянном доме в деревне в двух километрах от городского поселка и что там у нее “не ловит связь” или “постоянно обрывается”.

Также, по словам автора ролика, у нее не получается дозвониться до коллег, а ее клиенты не могут связаться с ней.

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“Вы когда предоставляете такие услуги, так вы хотя бы деньги такие же берите, понимаете? Или перерасчет людям делайте. Может, нам всем собраться и в обращение.бел написать, чтобы к вам проверка пришла какая-то?”, — обратилась она к оператору.

В обсуждении под видео некоторые пользователи написали, что аналогичные проблемы встречаются и у других операторов связи.

“А1 то же самое, проблемы. Связь пропадает во время разговора. Интернет слабый и непонятно, в чем дело”, — утверждает один из комментаторов.

“Перейдите на life:) и поймете, что МТС это еще хорошо”, — выразил мнение другой белорус.

“Такая же история. Живем в 5 км от города, связь никакая, интернет работает через раз. В городе ничего не меняется. А плачу 40 рублей в месяц”, — заявил третий.

“Та же история в Житковичском районе, уже нет сил это терпеть, 2 раза звонил, ругался с ними, бесполезно”, — пожаловался еще кто-то.

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А один пользователь предложил: “Что если подать на них в суд за некачественные оплаченные услуги?”.

Но были и те, кто заступился за своих мобильных операторов.

“За 7 лет никогда не было проблем со связью с МТС. В любой глуши сеть была”, — поделился клиент.

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“Тоже бесит, что дорогие тарифы, но связь не пропадает”, — отметил второй.

“Я в А1 - и доволен”, — заявил третий.

“Да переходите на life:), хоть не прям ловит за городом хорошо, но хоть он работает”, — поделился мнением четвертый.

Что по качеству интернета и связи у мобильных операторов Беларуси?

Кстати, если верить [link href=“https://xn—80ad2a0b1c.xn—90ais/integral-indicators/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] оценкам [/link] Государственного предприятия “БелГИЭ” (за июнь 2025 года), то там есть явный лидер по качеству услуг. А вот проблемы в сельской местности есть у всех операторов, но у одного больше, чем у остальных конкурентов.

Доступ в интернет

A1 демонстрирует лучшие, чем у других, хоть и не идеальные, результаты с интегральной оценкой 507.04 из 600 . Оператор лидирует по всем критериям: доступность услуги, качество передачи данных, воспроизведение видео и загрузка веб-страниц.

демонстрирует лучшие, чем у других, хоть и не идеальные, результаты с интегральной оценкой . Оператор лидирует по всем критериям: доступность услуги, качество передачи данных, воспроизведение видео и загрузка веб-страниц. В то же время МТС занимает второе место с оценкой 487.57 из 600 .

занимает второе место с оценкой . life:) находится на третьем месте с оценкой 476.14 из 600 .

Таким образом, ни один из операторов не показал серьезный отрыв по качеству доступа в интернет. Но вот общая оценка качества выявила явного аутсайдера.

Общая оценка мобильных операторов

Оператор A1 показал лучший среди всех трёх мобильных сетей результат с общей оценкой 855.52 из 1000 . Причем он опередил конкурентов как в областных центрах, так и в райцентрах и сельской местности.

показал лучший среди всех трёх мобильных сетей результат с общей оценкой . Причем он опередил конкурентов как в областных центрах, так и в райцентрах и сельской местности. МТС ненамного отстал от A1 с оценкой 839.43 из 1000 .

ненамного отстал от A1 с оценкой . А вот life:) значительно уступил конкурентам с оценкой 754.15 из 1000 , на что повлияли низкие результаты в сельской местности.

Как белорусам повлиять на оценку?

К слову, любой белорус может внести свою лепту в оценку мобильных операторов, установив на смартфон приложение “БелГИЭ”, которое называется “[link href=“https://play.google.com/store/apps/details?id=com.belgie.hvalia.new” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] Хваля [/link]”.

С его помощью можно протестировать интернет в любой точке Беларуси. А данные уйдут кому надо. Что умеет приложение:

Оценка уровня сигнала;

Измерение скорости передачи данных;

Просмотр ближайших базовых станций;

Отправка информации о плохом качестве связи.

Вопрос только в том, можно ли таким образом повлиять на решение операторов об улучшении в той или иной местности оборудования и ускорении интернета?

В “БелГИЭ” уверяют, что да: Полученные данные учитываются операторами при проектировании и строительстве сетей сотовой подвижной электросвязи. Но как быстро?

Ранее Telegraf.news писал, что генеральный директор Белтелекома Алексей Ивашкин назвал дату, когда компания планирует предоставлять не только услуг электросвязи, но еще и стать мобильным оператором — то есть, конкурентом МТС, A1 и life:).

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В свою очередь, в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вечером в пятницу, 6 июня, сообщили, что именно по их требованию мобильные операторы отменили нашумевшие решения. Там отказались от планов закрыть тарифы «Без Лимита», «Без Лимита 2.0» и “Безлимитище”.

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