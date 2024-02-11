Крутой пообещал Беларуси свой морской флот. Когда и как?

Опубликовано: 11.02.2024 21:35 , Обновлено: 11.02.2024

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил в эфире гостелеканала ОНТ, что власти Беларуси думают о создании морского флота для перевалки грузов по всему миру. По словам чиновника, речь даже может идти про "участие в программе строительства атомного флота".

По словам дипломата, в первую очередь власти Беларуси рассчитывают использовать российские порты на Балтике “как базовый наш маршрут”, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/krutoj-belarus-rasschityvaet-za-2-3-goda-obzavestis-v-rossii-svoej-infrastrukturoj-dlja-morskih-614847-2024/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

“Важнейшее направление - Мурманск - Северный морской путь. Параллельно мы рассматриваем в том числе возможность который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях”, - заявил Дмитрий Крутой, упомянув участие в создании атомных судов.

“У нас отличные перспективы не только в части классической перевалки наших грузов, но и вхождения с инвестиционным портфелем в эти проекты: когда мы будем иметь свой флот, свои суда, не будем зависеть от инфраструктуры недружественных стран”, - пояснил идею посол Беларуси в России, не уточнив где Беларусь возьмёт деньги на строительство грузовых кораблей.

Однако чиновник пообещал, что у Беларуси будет не только своя “полноценная инфраструктура” на территории России для морских перевозок, но и возможность самим распоряжаться всем этим. “Это задача максимум. И я думаю, она будет решена в ближайшие два-три года”, - пообещал дипломат.

Свой морской порт в России и свой флот

Ранее Телеграф сообщил, что в августе 2022 года, Александр Лукашенко на совещании с чиновниками потребовал побыстрее построить порт в России. “Построить порт нужно быстро и с минимальными затратами”, - приказал тогда он.

Летом 2023 года, однако, Дмитрий Крутой заявил, что речи о строительстве своего порта уже не идёт. “На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Беларуси. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов, - сказала глава посольства Беларуси в интервью РИА “Новости” - То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживаться”.

Однако уже в декабре 2033 года власти Ленинградской области России предложили властям Беларуси три площадки для строительства портовых мощностей. Тогда речь шла о том, что Минск должен в первом квартале 2024 года всё-таки определиться, где будет строить свой порт.

Впрочем, ещё в феврале 2023 года Александр Лукашенко заявлял, что хочет построить порт в Мурманске и “Такие были замыслы, они начали реализовываться. Но это только начало”, - [link href=“https://www.belta.by/president/view/lukashenko-my-hotim-postroit-port-v-murmanske-i-ispolzovat-severnyj-morskoj-put-550649-2023/” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] он год назад.

А вот про свой морской флот власти Беларуси говорят давно. Ещё в 2021 году премьер-министр Роман Головченко заявил, что о нем думает.

«Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт», — признался глава Совмина.