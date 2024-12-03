Минсвязи назвало "самый популярный" интернет-сервис у белорусов

📊 Анализ

Опубликовано: 03.12.2024 18:53 , Обновлено: 03.12.2024

Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач на форуме Belarus IGF - 2024 в Минске рассказал, какой интернет-сервис самый популярный у населения страны и кто самая активная аудитория в Сети.

По [link href=“https://t.me/minsvaz/6888” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] представителя Минсвязи, “самый популярный сервис по интенсивности посещения” у пользователей белорусского интернета - это TikTok. При этом 92% абонентов пользуются видеохостингом YouTube. Его Ткач назвал “самым массовым сервисом” у белорусов.

Инфографика: Минсвязи

Белорусские зумеры и миллениалы, которым сейчас 12-24 года, как утверждает первый замминистра, являются “самыми активными” юзерами интернета. Они, по информации Ткача, в основном загружают контент.

Инфографика: Минсвязи

А люди, которым 35-44 года, преимущественно “серфят” (ищут информацию через просмотры разных сайтов). Их чиновник назвал “самой большой интернет-аудиторией”.

Инфографика: Минсвязи

Интересно, что наибольшую активность белорусов в соцсетях фиксируют по четвергам около 21:00. А субботу в Минсвязи назвали днем “минимальной активности” аудитории там.

Инфографика: Минсвязи

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Ситуация с YouTube иная. По информации Минсвязи, на этой площадке белорусы сидят преимущественно в выходные (суббота и воскресенье), а по понедельникам меньше всего.

Инфографика: Минсвязи

Как утверждает Ткач, скорость потребления интернет-трафика в Беларуси растет в основном за счет массового потребления видеоконтента.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минсвязи рассказали, когда белорусам стоит ждать мобильную связь пятого поколения — 5G.

В Минсвязи рассказали, когда белорусам ждать 5G