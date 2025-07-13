Минпром России предупредил о сокращении дотаций для hi-tech индустрии РФ в 5 раз

Опубликовано: 13.07.2025 10:39 , Обновлено: 13.07.2025

Правительство России резко уменьшило финансирование госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". По данным "Коммерсанта", к 2026 году госрасходы сократятся с 26,5 млрд до 4,9 млрд рублей — в пять раз. Источники издания называют это решение серьёзным ударом по отрасли.

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Hi-tech промышленность — высокотехнологичные отрасли, включающие электронику, робототехнику, IT и другие наукоёмкие направления.

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Не только электроника: в какие ещё отрасли пойдет меньше госденег?

Сокращения коснулись и других стратегических направлений:

авиастроение (–22% бюджета);

поддержка автопрома (–35 млрд рублей);

развитие высокотехнологичных отраслей (–46 млрд);

инновационный транспорт (–25 млрд);

промышленные роботы (–1,7 млрд).

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“Компании будут вынуждены пересматривать свои планы”, — сообщил представитель крупного производителя электроники.

Согласно официальным данным, производство радиоэлектроники в России в 2024 году выросло на 27,5%. Однако Иван Покровский, глава Ассоциации разработчиков электроники, утверждает , что с середины 2024 года идёт спад — рынок компонентов уже сократился на 15%.

Это произошло на фоне санкций. А сокращения дотаций вызваны падением доходов бюджетов РФ из-за снижения цен на нефть.

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На конец июня 2025 года сырьевые поступления в казну упали на треть год к году, а дефицит в 6 раз превысил прошлогодний — 3,7 трлн российских рублей. По итогам года Минфин РФ спрогнозировал, что «дыра» в бюджете России станет рекордной с пандемии, а нефтегазовые доходы будут на 2,6 трлн рублей ниже изначального плана.

При этом власти уже остановили льготное кредитование производителей электроники, действовавшее в 2022-2024 годах. А Владимир Путин подписал поправки о сокращении расходов на ключевые экономические программы.