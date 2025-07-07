В России на выставке ИННОПРОМ попросили робота не показываться на глаза премьер-министру. Это почему?

Опубликовано: 07.07.2025 21:47 , Обновлено: 07.07.2025

На российской промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, призванной демонстрировать передовые технологические решения, заметили необычного робота. Однако позже его попросили не появляться на глаза премьер-министру России Михаилу Мишустину.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот “человекоподобный робот” на самом деле был аниматором - человеком в костюме, напоминающем персонажа из “Трансформеров”.

Впрочем, мнения о том, на кого именно похож этот костюм, имитирующий “продвинутого российского робота”, разделились.

”…Скорее уж на ‘Хищника’. В общем, понятно, что заказчик этого дела в свое время смотрел фильмы со Шварценеггером, а может, и вырос на них”, - прокомментировали в одном из Telegram-каналов.

Согласно информации Telegram-канала “Время госзакупок” , организаторов стенда, где выступал аниматор в роботизированном костюме, попросили воздержаться от демонстрации во время визита премьер-министра.

Как ожидается, Михаил Мишустин посетит выставку 8 июля для осмотра экспозиций.