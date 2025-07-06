Путин объявил об устаревании "либеральной модели глобализации"

Опубликовано: 06.07.2025 19:47 , Обновлено: 06.07.2025

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявил, что страны БРИКС существенно превосходят G7 по экономическим показателям. По его словам, на страны-участницы объединения приходится 40% мировой экономики, а совокупный ВВП достигает 77 триллионов долларов.

“Все указывает на то, что модель либеральной глобализации устаревает, - сказал Путин в телевизионном обращении к участникам БРИКС. - Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков”.

Путин также призвал страны БРИКС активизировать сотрудничество в целом ряде сфер, включая природные ресурсы, логистику, торговлю и финансы.

Однако международное агентство Reuters усомнилось в цифрах, приведенных Владимиром Путиным. Агентство привело данные Международного валютного фонда (МВФ), которые свидетельствуют, что экономические показатели не подтверждают преимущества блока БРИКС над “Большой семеркой”.

Согласно сообщению Reuters, номинальный ВВП пяти основных членов БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — составляет более 28 триллионов долларов. В то время как на долю G7 приходится более 51 триллиона долларов.

При этом большая часть экономического влияния БРИКС, в который также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и новые члены объединения, исходит от Китая — на его долю приходится более 60% совокупного экономического потенциала членов БРИКС.