Маск решил сделать бывший Twitter платным. Но не для всех

Опубликовано: 16.04.2024 13:10 , Обновлено: 15.11.2024

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что собирается ввести новую функцию для подписчиков социальной сети Х (бывший Twitter). По его словам, это поможет справиться со спамом, количество которого неумолимо растёт.

Владелец Х рассказал, что в ближайшее время за публикацию постов, создание закладок, отметок “мне нравится” и возможность комментировать посты других людей будут брать деньги. Планируется, что нововведение затронет лишь новых пользователей.

Илон Маск уверен, что такая мера позволит «сдержать неумолимый натиск ботов». По его словам, этот способ является единственным в неравной борьбе, поскольку “нынешний искусственный интеллект (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота».

Сыграл в шахматы «силой мысли». Компания Илона Маска показала новый мозговой имплант Также бизнесмен уточнил, что бесплатный доступ ко всему арсеналу функций у новых пользователей всё-таки появится. Правда, через три месяца.

Сколько будет стоить Х, американский миллиардер не сообщил. Однако с прошлого октября такой сбор уже ввели для пользователей Новой Зеландии и Филиппин, пишет издание “РИА Новости”. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало одному американскому доллару.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам Маска, у X сейчас 550 миллионов пользователей в месяц, которые обычно публикуют от 100 до 200 миллионов сообщений в день – хотя пока неизвестно, какая доля этих данных приходится на ботов по сравнению с подлинными пользователями.

Переход X на платную основу может стать хорошей новостью для рекламодателей, поскольку они получат более качественную аудиторию и меньше проблем с ботами. Это, в свою очередь, может привести к большему количеству конверсий и более высокой рентабельности инвестиций. Но есть и обратная сторона: многие пользователи могут отказаться от X в пользу бесплатных альтернатив, таких как Threads и других соцсетей.

Маск предупредил, что сделает Twitter (X) платным для всех. Что известно?