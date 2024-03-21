Сыграл в шахматы "силой мысли". Компания Илона Маска показала новый мозговой имплант

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Опубликовано: 21.03.2024 12:31 , Обновлено: 21.03.2024

Компания Neuralink, которая принадлежит Илону Маску и занимается разработкой мозговых имплантов, продемонстрировала игру в шахматы "силой мысли". Данная технология призвана помочь людям с ограниченными двигательными функциями, - заявили в Neuralink.

Компания Neuralink провела девятиминутную прямую трансляцию в Х (бывший Twitter), где продемонстрировала, как парализованный пациент играет в онлайн-шахматы с помощью специального внедренного в мозг чипа.

Имплант является разработкой компании Neuralink, которая занимается разработкой технологий призванных помочь пациентам со сложными неврологическими заболеваниями.

«Операция прошла очень легко», — сказал 29-летний пациент Ноланд Арбо во время презентации.

Известно, что мужчина был парализован в результате несчастного случая при нырянии и получил имплантат еще в январе. Он рассказал, что с помощью мозгового импланта теперь может снова играть в видеоигру Civilization VI и проводить за ней “по 8 часов подряд”. Также он заметил, что новая технология “не идеальна” и они «столкнулись с некоторыми проблемами».

Устройство Neuralink ввели в череп с помощью микроскопических проводов, которые могут считывать активность нейронов и передавать беспроводной сигнал на приемное устройство. Компания ранее уже тестировала устройство на животных и получила разрешение на испытания на людях в мае 2023 года. В Neuralink сообщили, что будут пытаться усовершенствовать эту технологию и собираются сделать её коммерческой.

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