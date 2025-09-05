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Интернет по «белому списку». В России перечислили сайты, которые будут работать при отключениях связи

Интернет по «белому списку». В России перечислили сайты, которые будут работать при отключениях связи
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В России начали тестировать технологию, которая позволит гражданам пользоваться некоторыми сайтами и сервисами в периоды отключения мобильного интернета. Как сообщило РБК со ссылкой на источники, Минцифры РФ уже составило «белый список» таких ресурсов, который, правда, ещё может пополняться.

Официальная причина таких мер — уменьшить неудобства для россиян во время выключений мобильного интернета в целых регионах «из соображений безопасности».

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В «белый список» уже вошли:

  • различные госсервисы,
  • соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
  • портал Mail.ru,
  • мессенджер Max,
  • Rutube,
  • сервис объявлений Avito,
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries,
  • сервисы «Яндекса»,
  • сайты крупных банков и операторов связи,
  • карты 2GIS,
  • магазин «Магнит».

Как пояснили в Минцифры, ведомство совместно с операторами разработало специальное техническое решение, которое позволяет блокировать все ресурсы, кроме этих.

Там отметили, что технология уже работает в пилотном режиме, а для доступа к сайтам из списка не потребуется проходить какую-либо дополнительную проверку.

Все эти меры преподносятся как временный ответ на возможные угрозы безопасности. При этом в профильных российских телеграм-каналах остерегаются, что если технология будет исправно работать, то она может стать постоянной.

К слову, ранее в Минцифры РФ предложили выдавать детям особенные SIM-карты. «Если ты с этой SIM-картой попробуешь авторизоваться, например, в соцсетях, то тебя не пустит», — заверил глава ведомства Шадаев.

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