Интернет по «белому списку». В России перечислили сайты, которые будут работать при отключениях связи

Опубликовано: 05.09.2025 17:14 , Обновлено: 05.09.2025

В России начали тестировать технологию, которая позволит гражданам пользоваться некоторыми сайтами и сервисами в периоды отключения мобильного интернета. Как сообщило РБК со ссылкой на источники, Минцифры РФ уже составило «белый список» таких ресурсов, который, правда, ещё может пополняться.

Официальная причина таких мер — уменьшить неудобства для россиян во время выключений мобильного интернета в целых регионах «из соображений безопасности».

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В «белый список» уже вошли:

различные госсервисы,

соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,

портал Mail.ru,

мессенджер Max,

Rutube,

сервис объявлений Avito,

маркетплейсы Ozon и Wildberries,

сервисы «Яндекса»,

сайты крупных банков и операторов связи,

карты 2GIS,

магазин «Магнит».

Как пояснили в Минцифры, ведомство совместно с операторами разработало специальное техническое решение, которое позволяет блокировать все ресурсы, кроме этих.

Там отметили, что технология уже работает в пилотном режиме, а для доступа к сайтам из списка не потребуется проходить какую-либо дополнительную проверку.

Все эти меры преподносятся как временный ответ на возможные угрозы безопасности. При этом в профильных российских телеграм-каналах остерегаются, что если технология будет исправно работать, то она может стать постоянной.

К слову, ранее в Минцифры РФ предложили выдавать детям особенные SIM-карты. «Если ты с этой SIM-картой попробуешь авторизоваться, например, в соцсетях, то тебя не пустит», — заверил глава ведомства Шадаев.

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