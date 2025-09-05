Интернет по «белому списку». В России перечислили сайты, которые будут работать при отключениях связи
В России начали тестировать технологию, которая позволит гражданам пользоваться некоторыми сайтами и сервисами в периоды отключения мобильного интернета. Как сообщило РБК со ссылкой на источники, Минцифры РФ уже составило «белый список» таких ресурсов, который, правда, ещё может пополняться.
Официальная причина таких мер — уменьшить неудобства для россиян во время выключений мобильного интернета в целых регионах «из соображений безопасности».
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В «белый список» уже вошли:
- различные госсервисы,
- соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
- портал Mail.ru,
- мессенджер Max,
- Rutube,
- сервис объявлений Avito,
- маркетплейсы Ozon и Wildberries,
- сервисы «Яндекса»,
- сайты крупных банков и операторов связи,
- карты 2GIS,
- магазин «Магнит».
Как пояснили в Минцифры, ведомство совместно с операторами разработало специальное техническое решение, которое позволяет блокировать все ресурсы, кроме этих.
Там отметили, что технология уже работает в пилотном режиме, а для доступа к сайтам из списка не потребуется проходить какую-либо дополнительную проверку.
Все эти меры преподносятся как временный ответ на возможные угрозы безопасности. При этом в профильных российских телеграм-каналах остерегаются, что если технология будет исправно работать, то она может стать постоянной.
К слову, ранее в Минцифры РФ предложили выдавать детям особенные SIM-карты. «Если ты с этой SIM-картой попробуешь авторизоваться, например, в соцсетях, то тебя не пустит», — заверил глава ведомства Шадаев.
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