Сбои в 79 из 89 регионов. В России зафиксировали новый рекорд по отключениям интернета

Опубликовано: 09.07.2025 09:00 , Обновлено: 09.07.2025

В России 8 июля зафиксировали новый антирекорд - со сбоями в работе мобильного и проводного интернета столкнулись жители 79 из 89 регионов страны. Сбои затронули всех мобильных операторов, из-за чего в некоторых городах не только не работали популярные мессенджеры и мобильные сервисы, но возникли проблемы в банковском обслуживании - жителям пришлось перейти на расчёты наличными.

Самое массовое отключение интернета отличилось несколькими особенностями, с которым в предыдущих случаях массовых сбоев россияне ещё не сталкивались.

Так, в 48 субъектах федерации отключение мобильного интернета сопровождалось сбоями и в проводном интернете (предыдущий суточный антирекорд — 47 регионов за раз). Однако, как отметили авторы Telegram-канала “Не баг, а фича”, впервые в 4 субъектах РФ проблемы наблюдались исключительно с проводным интернетом. С чем это связано, не сообщается.

Как правило, региональные власти объясняют “падение” интернета угрозами атак беспилотников. Так, губернатор Ленинсградской области Александр Дрозденко ранее сообщал, что во время угрозы атаки БПЛА в регионе возможны перебои в работе мобильной связи, правда, он обещал лишь “частичное понижение сигнала с 4G до 2G”, а не полный шатдаун.

На деле же жители Сантк-Петербурга ещё в выходные столкнулись с ситуацией, когда они не могли расплатиться в магазинах банковской картой, снять в банкомате наличные или вовсе - купить молочные товары. Дело в том, что их в России, как и в Беларуси, теперь помечают обязательным QR-кодом, который необходимо считывать на кассе. Из-за сбоев с интернетом система, считывающая эти коды, также сбоила, сообщили российские СМИ.

Руководители других российских регионов ранее также предупреждали о возможном периодическом “падении” мобильного интернета, но при этом обещали, что как минимум сотовая связь и отправка традиционных СМС-сообщений будут доступны. Ссылаются при этом региональные власти практически всегда на одно и то же - угрозы атаки беспилотников.

А они, судя по оперативной информации Минобороны России, не прекращаются. Только за ночь с 8 на 9 июля, как утверждают в российском военном ведомстве, дежурные средства ПВО сбили 86 беспилотников в десятке регионов страны, включая Подмосковье.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё одним последствием не прекращающихся атак беспилотников в последнюю неделю стал настоящий авиационный коллапс в российских аэропортах. Из-за постоянно вводимого плана “Ковёр” в аэропортах крупных российских городов за последние дни отменили сотни рейсов. Проблема коснулась и Беларуси. Так, 7 июля российский “Аэрофлот” уже отменил три рейса в Минск из Москвы и обратно, а десятки пассажиров “Белавии” и других авиакомпаний столкнулись с многочасовыми задержками вылетов. Причём не только в Россию.

«Люди спят на полу» — Хаос в аэропортах России ударил и по Минску. Какие рейсы отменили?