Минцифры России предложило выдавать детям до 14 лет отдельные SIM-карты без доступа к соцсетям

Опубликовано: 07.08.2025 20:11 , Обновлено: 07.08.2025

Министерство цифрового развития России предложило ввести в оборот специальные SIM-карты для детей до 14 лет, по которым нельзя будет авторизоваться в социальных сетях. Об этом заявил глава российского ведомства Максут Шадаев.

о словам министра, которые привело ТАСС, такие SIM-карты родители смогут оформлять на своих детей, и они «сразу имеют набор определённых безопасных ограничений», включая настраиваемую фильтрацию трафика.

«Если ты с этой SIM-картой попробуешь авторизоваться, например, в соцсетях, то он тебя не пустит», — заверил Шадаев.

Это предложение может стать ещё одним шагом, направленным на усиление государственного контроля в сфере телекоммуникаций и интернета в России.

Напомним, ранее российские мобильные операторы потребовали от своих абонентов-иностранцев, включая белорусов, до 1 июля предоставить биометрические данные для сохранения номеров и новых подключений.

Процедура оказалась весьма сложной. Для этого необходимо оформить российский СНИЛС, зарегистрироваться на портале «Госуслуги», а затем сдать образцы голоса и лица в отделении банка.

По данным издания Forbes, эти требования привели к обрушению продаж SIM-карт нерезидентам более чем на 90%.

Российские мобильные операторы потребовали от белорусов предоставить свои биометрические данные до 1 июля

Кроме того, эти инициативы происходят на фоне сообщений об отключениях мобильного и даже проводного интернета в десятках регионов России. Эксперты, на которых ссылались российские СМИ, связывали это с тестированием систем «суверенного интернета», который предполагает полный контроль над трафиком внутри страны и возможность его фильтрации по «белым спискам». Официально такие шаги, впрочем, объяснялись необходимостью «защиты цифрового суверенитета».

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