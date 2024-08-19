"Это потрясающе" — Илон Маск ответил, дарил ли Кадырову Tesla Cybertruck с пулеметом на крыше

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Опубликовано: 19.08.2024 09:04 , Обновлено: 19.08.2024

Американский миллиардер Илон Маск ответил в соцсети X одному из пользователей на обвинения в том, что он якобы подарил главе Чечни РФ Рамзану Кадырову автомобиль Tesla Cybertruck, да еще и с пулеметом на крыше.

В соцсети появился пост, в котором американец заявил, что миллиардер “поставляет транспортные средства, готовые к использованию в военных целях, врагам Америки, находящимся под санкциями”. Пользователь сослался на заявление самого Рамзана Кадырова о том, что он получил “от уважаемого Илона Маска кибертрак “Тесла”.

Маск ответил на пост следующее:

“Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил кибертрак российскому генералу? Это потрясающе ??”, — написал он.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, как он ездит в Tesla Cybertruck, на крыше которой установлен пулемет. Глава Чечни заявил, что получил авто именно от Маска.

“Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют “Киберзверь”. Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина”, — написал Кадыров и пообещал отправить автомобиль “в зону СВО”.

Также Кадыров поблагодарил Маска и назвал его “сильнейшим гением современности” и “великим человеком”, а также позвал американского миллиардера в гости в Грозный.

Ранее Telegraf.news писал, что госсекретари пяти штатов США отправили письмо Илону Маску с призывом внести изменения в чат-бот Grok, работающий на платформе Х (бывший Twitter). Дело в том, что искусственный интеллект утверждал, мол, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис пропустила сроки голосования в девяти штатах Америки. В связи с этим госсекретари заявили, что изменения в чат-бот нужно “внести немедленно”, чтобы избиратели могли получать “правильную информацию”.

Маск создал искусственный интеллект, которой врал американцам. Зачем?