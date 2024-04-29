"Это тачка из Майнкрафта?" - В Сети появились видео с первым Tesla Cybertruck в Беларуси. Как на него отреагировали?

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Опубликовано: 29.04.2024 15:56 , Обновлено: 29.04.2024

В TikTok распространились видео с первой Tesla Cybertruck в Беларуси. Новый автомобиль Илона Маска вызвал неоднозначную реакцию у белорусов.

Видеоролики с футуристичным Tesla Cybertruck, которого ранее в Беларуси не видели, распространились от пользователей из Гродно и Минска.

Любопытно, что автомобиль въехал в Беларусь из Литвы в зелёной защитной плёнке, и поначалу у многих создалось впечатление о присутствии сразу двух авто. Зелёного в Гродно и серебристого (без плёнки) в Минске.

Вот так Tesla Cybertruck выглядел в Гродно.

А вот так на появление “машины будущего” реагировали уже минчане.

Несмотря на привлекательный дизайн и всеобщую шумиху, многие белорусы в комментариях к видео оценили автомобиль с явной долей скепсиса.

“Примерно так в детстве я рисовала машины”, - написала одна из девушек в комментариях.

“Это тачка из майнкрафта?”, - поинтересовался ещё один пользователей, видимо намекая на угловатый дизайн автомобиля.

“Как броневик Ленина”, - написал ещё кто-то.

Многих комментаторов возмутила реакция белорусов, которые чрезмерно фотографировались около Tesla Cybertruck.

“Налетели, как мухи на навоз!”, - высказался один из авторов видеоролика, который наблюдал за толпой зевак около автомобиля в окно.

“Когда в США это норм, для РБ ваааау…”, написал ещё один пользователь.

“Возле каждого корыта, не стоит изгаляться”, - ещё один из комментариев под видео с Tesla Cybertruck.

Однако нашлась и масса тех, кто оценил привлекательный дизайн автомобиля назвав его “космическим” и сравнив с “Бэтмобилем”.

Хозяином автомобиля оказался Алексей Еремчук - основатель российского шоурума электромобилей мoscowteslaclub.ru. Согласно сведениям, которыми он поделился с некоторыми очевидцами, в Беларуси Tesla Cybertruck не задержится и скоро отправится в Москву.

Tesla Cybertruck была выпущена компанией Илона Маска в 2023 году. Однако массовое производство данной модели электромобиля началось только в нынешнем году. Стоит Tesla Cybertruck 60 тысяч долларов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в TikTok видео с самым маленьким автомобилем собирает десятки тысяч просмотров, а обыватели, увидев такую диковинку, не могут сдержать улыбок и достают телефоны, чтобы запечатлеть передвижение этого забавного транспортного средства.

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