Хакеры заявили о взломе мессенджера MAX. Под угрозой данные 15,4 млн человек?

Опубликовано: 15.01.2026 10:31 , Обновлено: 15.01.2026

Хакеры заявили о взломе мессенджера MAX, который позиционируется российскими властями как национальная цифровая платформа. Согласно их заявлениям, им удалось выгрузить персональные данные порядка 15,4 млн пользователей.

Взлом якобы осуществила анонимная группа хакеров. По их словам, к взлому мессенджера готовились год и в результате им удалось скопировать базу данных порядка 15,4 млн аккаунтов.

Среди информации, которая, предположительно, утекла в руки неизвестных хакеров, могли оказаться не только полные ФИО и подтверждённые номера телефонов и электронной почти, но и логины и пароли, исходный код бэкенда и модуль шифрования и даже информация об ИНН и СНИЛС, без которых не обходится практически ни одна административная процедура в России.

Похищенные данные, как утверждается, завесили на 142 гигабайта, передали авторы Telegram-канала “Не баг, а фича”.

В качестве доказательства взлома хакеры опубликовали данные, которые якобы принадлежат депутату российской Госдумы Брыкину.

Впрочем, в Центре безопасности самого мессенджера МАХ информацию фейком. Там заявили, что проведённый их специалистами анализ логов не выявил никакой “подозрительной активности”.

Кроме того, в пресс-службе МАХ заявили, что не хранят заявленных хакерами персональных данных пользователей - об их локации, дате рождения и уже тем более ИНН и СНИЛС.

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Отметим, что мессенджер МАХ, активно продвигаемый российскими властями, изначально столкнулся с резкой критикой со стороны ряда экспертов и публицистов. Заявления коснулись как безопасности приложения, так и его технологической основы.

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