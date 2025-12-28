Путин обязал россиян перейти в мессенджер MAX. Кому сделал исключение?

Опубликовано: 28.12.2025 17:26 , Обновлено: 28.12.2025

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает все российские управляющие компании, кооперативы и товарищества собственников жилья вести общение с жильцами только в российском мессенджере MAX. Исключение сделали только для Москвы.

Таким образом, все домовые чаты по всей России должны будут переехать в российский мессенджер.

Тем временем в России пользователи WhatsApp пожаловались на практически полное отключение мессенджера. Зайти в него, по многочисленным сообщениям россиян со всех регионов, можно только с помощью VPN.

Российские специалисты, опрошенные ТГ-каналом «Агентство», считают, что власти РФ пошли по сценарию, который применялся при ограничении доступа к YouTube.

Роскомнадзор преднамеренно ухудшил качество канала связи, чтобы люди думали, что что-то сломалось, и переходили на другие сервисы — в данном случае на MAX. Но, судя по закону, подписанному президентом РФ, добровольно они это делать не спешат.

Ещё в ноябре министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин пообещал, что до конца года в Max должны появиться официальные домовые чаты для всех многоквартирных домов страны.