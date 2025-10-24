"Горизонт" пообещал к Новому году начать продавать белорусские планшеты

Опубликовано: 24.10.2025 15:21 , Обновлено: 24.10.2025

Генеральный директор управляющей компании холдинга "Горизонт" Юрий Предко пообещал, что планшеты их собственного производства появятся на полках белорусских магазинов уже к Новому году. Впрочем, серийное производство новой для предприятия техники ещё даже не стартовало. Узнали подробности.

Предко в интервью госагентству БЕЛТА рассказал, что серийное производство белорусских планшетов должно стартовать в этом ноябре . Для этого предприятию придётся оборудовать и запустить современные высокотехнологичные производственные линии, которые будут обеспечивать надлежащее качество и стабильность производственного процесса.

Как пояснил гендиректор компании, планшеты производятся в чистых, практических стерильных помещениях, где специальное оборудование поддерживает заданный микроклимат и следит за уровнем загрязнения, сотрудники на производстве надевают специальную одежду, а воздух проходит тщательную очистку через специальные фильтры.

“Чистые комнаты в электронике имеют строгие стандарты, что позволяет исключить попадание мельчайших частиц, способных повредить электронные компоненты и микросхемы”, - пояснил Предко и сообщил, что всё необходимое оборудование уже закуплено и техпроцессы будут запущены “в скором времени”, а массовые поставки в магазины планируются в декабре - до новогодних праздников.

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О самих белорусских планшетах новой информации гендиректор “Горизонта” не предоставил. Как заявлялось ещё в июле этого года, речь о 10-дюймовых планшетах на базе Android, которые на первых этапах планируется выпускать в трёх цветах - золотые, серебряные, графитовые. В дальнейшем, как сообщал Telegraf.news ранее, на предприятии пообещали расширять модельный ряд.

«Горизонт» пообещал выпустить золотые планшеты. А что по характеристикам?