«Горизонт» и не только. Стало известно, какие белорусские компании попали под новые санкции ЕС

Опубликовано: 23.10.2025 13:47 , Обновлено: 23.10.2025

На сайте Официального журнала Европейского союза 23 октября выложили текст решения Совета ЕС о принятии 19-го пакета санкций против России. Посмотрели, какие белорусские предприятия, банки, а также физические лица оказались в обновлённых европейских санкционных списках.

Так, экономические санкции Совет ЕС распространилна три белорусских предприятия. В обосновании также указываются причины внесения в санкционный список:

ОАО «Н Холдинг» - управляющая компания холдинга “Горизонт” - за разработку и производство товаров двойного назначения и сотрудничество с военно-промышленным комплексом Беларуси,

научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт цифрового телевидения Горизон», которое занимается в том числе производством специальной электроники - за сотрудничество с Министерством обороны Беларуси,

ЗАО «Голографическая индустрия» - за сотрудничество государственными структурами.

В санкционных списках также оказались два топ-менеджера крупных белорусских предприятий:

глава концерна «Белнефтехим» Илья Икан,

гендиректор управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко.

В пресс-релизе Совета ЕС также фигурирует запрет на проведение транзакций с несколькими белорусскими банками, которые сотрудничают с российскими финансовыми системами и пользуются их платёжными системами (в частности, платёжной системой “Мир”). По информации портала Office Life, речь идёт о следующих банках:

Банк БелВЭБ,

Белгазпромбанк,

Альфа Банк,

Сбер Банк,

ВТБ Банк.

Ожидается, что санкции в отношении этих финансовых учреждений полноценно заработают уже 2 декабря этого года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в пресс-службе белорусского «Альфа-Банка» уже выступили с заявлением в связи с публикацией 19-го пакета санкций Евросоюза. Там заверили, что на данный момент все карты работают «в прежнем режиме», а юристы уже “активно изучают”, как санкции отразятся на дальнейшей работе банка.

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