"Горизонт" пообещал выпустить золотые планшеты. А что по характеристикам?

Опубликовано: 07.07.2025 13:14 , Обновлено: 07.07.2025

Белорусский холдинг "Горизонт" объявил о запуске производства белорусских планшетов. Такое заявление на полях выставки "ИННОПРОМ", которая 7 июля открылась в российском Екатеринбурге, сделал Александр Янковский, заместитель руководителя департамента продвижения и продаж Минского производственного объединения вычислительной техники (МПОВТ), входящего в холдинг "Горизонт".

Планируется, что первая линейка планшетов должна сойти с конвейера белорусского предприятия уже к концу 2025 года , передало госагентство БЕЛТА. По словам Янковского, это будут 10-дюймовые планшеты на базе Android, представленные в различных цветах - золотые, серебряные, графитовые. В дальнейшем предприятие пообещало расширять модельный ряд.

“Будем производить планшеты, защищенные от внешних механических воздействий, они будут интересны разным специалистам. Ожидаем, что техника будет востребована у широкой аудитории любого возраста”, - заявил Янковский, подчеркнув, что белорусское предприятие рассчитывает выйти с данной продукцией в том числе и на российский рынок.

Уже сейчас белорусский “Горизонт” реализует свою продукцию в России через собственное представительство. По словам Янковского, Россию на предприятии рассматривают как “ключевого игрока с точки зрения экспорта телевизионной и компьютерной техники”.

Другие детали и технические характеристики будущих белорусских планшетов специалист не уточнил. Не уточнил представитель компании и степень локализации производства планшетов, которые собираются выпускать в Беларуси - то есть какой процент компонентов гаджета производится внутри страны, а что - закупается у иностранных партнёров.

Среди новинок “Горизонта”, представленных на выставке в Екатеринбурге под единым мультибрендом H - телевизоры с диагональю 100 дюймов и 65 дюймов с технологией OLED, новые модели ноутбуков для офиса, развлечений и дома, а также бытовая техника, выпускаемая предприятиями холдинга - стиральные машины-полуавтоматы, дегидраторы (сушилки для овощей и фруктов).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре 2022 года холдинг “Горизонт” начал массово выпускать свои ноутбуки. Они появились в продаже в Минске на второй день после объявления о старте массового производства. Ранее сообщалось, что в них только 12% белорусских компонентов.

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