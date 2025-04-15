Google запретил продавать такие бюджетные смартфоны на Android. Кому приготовиться?

Опубликовано: 15.04.2025 14:24 , Обновлено: 15.04.2025

Помните времена, когда 16 ГБ встроенной памяти в Android-смартфоне считались нормой, при этом половину этого объёма «съедали» система и неудаляемый софт? Google, похоже, решил окончательно перевернуть эту не самую приятную страницу. Отныне для устройств под управлением грядущего Android 15 введено новое минимальное требование — не менее 32 ГБ встроенной памяти.

В Google заявили, что 16 ГБ стало «просто недостаточно» для современных нужд. Пользователи таких устройств постоянно сталкивались с нехваткой места, что приводило к замедлению работы и невозможности установить важные обновления или новые приложения.

Новое требование, как заверили в Google, направлено на повышение общего стандарта и обеспечение «лучшего пользовательского опыта» даже на бюджетных моделях.

Как это будет работать?

Требование в 32 ГБ включено в обновлённые правила сертификации Google Mobile Services (GMS) для Android 15. Это означает, что производители устройств, не соответствующих этому (и некоторым другим, например, по размеру раздела /data) критерию, просто не смогут получить официальное разрешение на предустановку ключевых приложений Google: Play Маркета, Gmail, YouTube, Карт и т. д. Фактически это конец официальной поддержки Google для новых телефонов и планшетов с 16 ГБ памяти на борту, сообщил портал Android Authority.

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Хотя звучит это грозно, реальное влияние на рынок, впрочем, будет минимальным.

Во-первых, предыдущий минимум в 16 ГБ действовал ещё со времён Android 13 и рынок уже давно ушёл вперёд. Даже самые дешёвые современные смартфоны часто имеют хотя бы 64 ГБ памяти.

Во-вторых, для совсем уж бюджетных устройств, где экономия на комплектующих критична (особенно на развивающихся рынках), у производителей остаётся альтернатива — Android Go Edition, облегчённая версия системы, которая по-прежнему допускает более низкие спецификации, включая 16 ГБ памяти.

В-третьих, по статистике, уже в 2023 году более 90% Android-смартфонов имели 64 ГБ памяти или больше. То есть новое требование затронуло лишь очень узкую нишу рынка.

[info_b]Журналисты Telegraf.news изучили популярные онлайн-каталоги и выяснили, что в Беларуси и так уже не продают новые модели с 16 ГБ внутренней памяти. Даже старые с таким объёмом памяти почти не встречаются, по крайней мере, известных брендов — только экзотические. А вот версии с 32 ГБ памяти всё ещё можно найти в продаже, в том числе от Samsung, Realme и Xiaomi. Хотя они и не относятся к 2025 году.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что белорусские онлайн-магазины, будто сговорившись, снизили цены на смартфон Xiaomi 13T — модель позапрошлого, 2023 года, но с характеристиками, которые даже сейчас можно назвать «почти флагманскими».

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