Белорусам предложили скидку от 277 рублей на «почти флагман» от Xiaomi. Но есть нюанс

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Опубликовано: 15.04.2025 13:50 , Обновлено: 15.04.2025

Белорусские онлайн-магазины, будто сговорившись, снизили цены на смартфон Xiaomi 13T — модель позапрошлого, 2023 года, но с характеристиками, которые даже сейчас можно назвать «почти флагманскими». Многие продавцы предложили его с заметной скидкой, доходящей чуть ли не до трети от доакционной цены. Однако не всё так просто: спецпредложение коснулось только одного цвета, а крупные ретейлеры и вовсе какое-то время назад сняли эту модель с продажи, решив, что на этом её «полномочия всё».

Напомним характеристики «почти флагмана».

Xiaomi 13T и в 2025 году выглядит достойно на фоне некоторых новинок:

Экран : Яркий (пик 2600 нит) и плавный (144 Гц) 6,67″ AMOLED-дисплей, Gorilla Glass v5.

: Яркий (пик 2600 нит) и плавный (144 Гц) 6,67″ AMOLED-дисплей, Gorilla Glass v5. Камера : Система камер, созданная в партнёрстве с Leica: основной сенсор 50 Мп, телевик 50 Мп (2х зум), ширик 12 Мп.

: Система камер, созданная в партнёрстве с Leica: основной сенсор 50 Мп, телевик 50 Мп (2х зум), ширик 12 Мп. «Железо» : Производительный чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

: Производительный чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Автономность : Батарея 5 000 мАч и быстрая зарядка 67 Вт.

: Батарея 5 000 мАч и быстрая зарядка 67 Вт. Бонусы : Защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Суть нынешнего предложения заключается в том, что версия 8/256 ГБ в чёрном цвете корпуса продаётся сейчас по цене от 1 060 рублей . При этом, если верить указанной «прежней» цене (1 337 рублей), то скидка составила около 21%.

Фото: ixbt.com

Есть ли основания не верить? Точно такой же Xiaomi 13T, но в синем или зелёном исполнении, стоит у продавцов значительно дороже — минимум 1 450 рублей .

При этом, как удалось выяснить журналистам Telegraf.news, для «большого ретейла» жизненный цикл этой модели подошёл к концу. Найти её теперь можно преимущественно в мелких интернет-магазинах.

Xiaomi 13T за 1 060 рублей (плюс-минус $300) — редкое и объективно неплохое предложение по соотношению цена/качество даже сейчас. Если не пугает чёрный цвет, нюанс в виде 2023 года выпуска (что означает сокращённый срок обновлений ПО) и покупка не у крупной сети, то это может быть интересным вариантом.

Фото: ixbt.com

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