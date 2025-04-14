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Опубликовано: 14.04.2025 11:30 , Обновлено: 14.04.2025

Компания Google, похоже, решила взяться за мемы. Как сообщил портал Android Authority со ссылкой на источник внутри Google, корпорация начала внедрение новой функции для своей клавиатуры Gboard — «генератором мемов» на базе искусственного интеллекта. Звучит интригующе, но первые тесты показали, что результат, мягко говоря, далёк от идеала и выглядит «ужасно», по оценке самого издания.

Функция, внутреннее название которой — «Meme Studio» (Студия мемов), предложила два режима:

«Кастомный» : Пользователь сам выбирает фоновое изображение (из сотен/тысяч доступных или загружает своё) и пишет к нему свой текст. Редактор пока выглядит «примитивным». Можно двигать, вращать, масштабировать текст, добавлять подписи, но нельзя менять шрифт или цвет. Готовый мем можно сохранить в Gboard или отправить. «Генерация» : Здесь в игру вступает ИИ. Пользователь задаёт тему (или выбирает из предложенных), а нейросеть (функция работает через интернет) сама подбирает фоновую картинку и генерирует к ней подписи. Выдаётся несколько вариантов, можно выбрать понравившийся и доработать в том же редакторе, или запросить перегенерацию текста.

Разработчики при этом встроили «продвинутые» фильтры, чтобы избежать создания оскорбительного контента. Однако, как отметил Android Authority, эти фильтры срабатывают и на «множество безобидных запросов».

Почему «качество сомнительное»?

Журналист Android Authority, позиционирующий себя как представителя «поколения Z» и хорошо знакомый с мем-культурой, разнёс творение Google в пух и прах.

По его мнению, мемы устарели. Генератор производит мемы в классическом формате «картинка + подпись сверху/снизу», который был популярен много лет назад. Современные мемы, как указал автор, часто «играют с форматом», используют мета-юмор, чего сделать невозможно из-за ограничений редактора (один шрифт, один формат).

Плюс ИИ, заметил источник, редко подбирает фоновое изображение, имеющее хоть какой-то смысл в контексте подписи, — оно часто кажется «совершенно случайным».

Качество сгенерированных подписей оценивается как «сомнительное в лучшем случае». Ну и «агрессивные» фильтры мешают создать что-то действительно интересное, отсекая даже невинные темы.

«Единственный способ использовать это — создавать иронично плохие мемы», — резюмировало издание, предполагая, что функция ориентирована скорее на «пожилых людей».

Надежда, по мнению автора, лишь на то, что это ранняя версия, и качество улучшат перед возможным повсеместным запуском, о сроках которого пока ничего неизвестно.

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