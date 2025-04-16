Google разрешил смартфонам на Android перезагружаться самостоятельно. Когда?

Опубликовано: 16.04.2025 16:10 , Обновлено: 16.04.2025

Google внедрил новую функцию безопасности в операционную систему Android. Смартфоны теперь будут автоматически перезагружаться, если остаются заблокированными в течение 3 дней подряд. На это обновление обратили внимание журналисты, обнаружив соответствующий пункт в настройках ОС. Точные сроки повсеместного появления этой опции и требования к версии Android пока не уточняются, но её наличие в системе указывает на близкий релиз.

Основная цель этой функции, как отметил портал TechCrunch, — усложнить жизнь тем, кто пытается получить несанкционированный доступ к данным на заблокированном устройстве. В частности, речь идёт о правоохранительных органах или спецслужбах, использующих специализированные устройства и методы для криминалистического анализа и извлечения данных с телефонов.

Пока телефон заблокирован до первой разблокировки после перезагрузки, значительная часть пользовательских данных находится в максимально зашифрованном состоянии и доступ к ним без пароля/PIN-кода затруднён.

После того как пользователь разблокировал телефон, часть данных дешифруется и хранится в более доступном виде, что облегчает их возможное извлечение с помощью подбора пароля или эксплуатации уязвимостей, объяснил источник.

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Автоматическая перезагрузка каждые три дня принудительно возвращает телефон в исходное, наиболее защищённое состояние, требуя обязательного ввода пароля для дешифровки данных.

Стоит отметить, что подобный механизм уже реализовали конкуренты. Apple внедрила аналогичную функцию автоматической перезагрузки для повышения безопасности в iOS ещё в прошлом году.

Сама новая функция описывается в разделе «Безопасность и конфиденциальность» в настройках Android и гласит, что будет «автоматически перезагружать устройство, если оно заблокировано в течение 3 дней подряд».

Когда ждать эту функцию на вашем Android-смартфоне, зависит от Google и производителя вашего устройства. Как правило, такие нововведения приходят незаметно вместе с обновлениями «Сервисов Google Play».

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