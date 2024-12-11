Google предупредил белорусов о блокировке их аккаунтов в некоторых сервисах. Каких?

Опубликовано: 11.12.2024 10:48 , Обновлено: 11.12.2024

Компания Google предупредила белорусских пользователей сервисов AdSense, AdMob, а также своего Менеджера рекламы о скорой блокировке их аккаунтов.

Письмо с предупреждением о деактивации аккаунтов команда Google Payments на днях начала рассылать пользователям из Беларуси, о чём те рассказали в том числе в тематическом сообществе.

“Сегодня пришло сообщение от Google AdSense о том, что компания полностью прекращает работу в Беларуси. Честно говоря, это был довольно грустный момент. Ведь AdSense долгое время оставался важным инструментом для монетизации сайтов, и многие привыкли к его удобству и стабильности. Теперь придется искать новые решения и адаптироваться к изменениям, хотя это не так просто”, - написал один из пользователей.

В письме, который прислал в редакцию один из читателей Telegraf.news, говорится о том, что аккаунты будут деактивированы уже в эту пятницу, 13 декабря.

“Это означает, что монетизация через такие аккаунты станет невозможна”, - пояснили в Google Payments.

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Доход за декабрь пообещали выплатить 21–26 января 2025 года , при условии, что в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

“В течение 60 дней с момента отправки этого письма мы попытаемся выплатить вам остаток средств на балансе аккаунта, если в нем достигнут порог закрытия и не приостановлено получение платежей”, - говорится в уведомлении компании.

С чем связан уход компании, в официальном уведомлении не сообщается. Однако, ранее Telegraf.news сообщал, что после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 21 ноября объявило о расширении действующих экономических санкций в отношении России, под угрозой оказались все белорусские банки.

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Дело в том, что Минфин пригрозил санкциями банкам всех государств, подключённых к недавно созданной системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позиционируется как российская альтернатива SWIFT. Поскольку СПФС является частью финансового сектора российской экономики, власти США рассматривают любое иностранное финансовое учреждение, которое присоединяется к этой системе, как “работающее в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации” и, соответственно, подпадающее под действие экономических санкций. Все банки, работающие в Беларуси, подключились к российской системе передачи финансовых сообщений ещё в конце 2021 года.