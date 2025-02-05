Google отказался от обещания не использовать ИИ для создания оружия и систем наблюдения

Опубликовано: 05.02.2025 13:48 , Обновлено: 05.02.2025

Компания Alphabet, материнская компания технологического гиганта Google, обновила свою этическую политику в отношении искусственного интеллекта (ИИ). Если раньше компания публично брала на себя обязательство не использовать эти технологии для разработки оружия или систем наблюдения, то в новой редакции документа такой пункт отсутствует.

На изменение политики компании Google, в частности, обратил внимание телеканал CNN. Как отметил телеканал, ранее в политике компании было чётко прописано, что разрабатываемые ею приложения не могут использоваться для создания оружия или других технологий, которые прямо предназначены для нанесения вреда людям. В документе также был прописан запрет на технологии, используемые для наблюдения за людьми, выходящими за рамки признанных международных норм.

В обновленной версии этих двух ключевых этических принципов, ограничивающих использование ИИ, уже нет.

[info_b]Google впервые опубликовал свои принципы использования ИИ в 2018 году, за несколько лет до того, как технология стала практически повсеместной.

В 2018 году Google пришлось отказаться от контракта с Пентагоном на 10 млрд долларов в области облачных вычислений, сославшись на то, что компания не может быть уверена в том, что сотрудничество с военным ведомством США будет “соответствовать их принципам ИИ”. Более 4000 сотрудников компании тогда подписали петицию с требованием “четкой политики, гласящей, что ни Google, ни ее подрядчики никогда не будут заниматься военными технологиями”, а около дюжины сотрудников даже уволились в знак протеста.[/info_b]

«Игра в кошки-мышки» — OpenAI обвинила DeepSeek в использовании собственных моделей ИИ

Глобальная конкуренция за лидерство в области ИИ

В своем блоге старший вице-президент Google Джеймс Манийка и Демис Хассабис, возглавляющий лабораторию искусственного интеллекта Google DeepMind, выступили в защиту этого шага. Они заявили, что бизнес-сообщество и правительства демократических стран должны работать вместе над ИИ, в том числе, для “поддержания национальной безопасности”.

С тех пор, как OpenAI запустила чат-бот ChatGPT в 2022 году, гонка искусственного интеллекта продвинулась с головокружительной скоростью. Хотя ИИ стремительно набирает популярность, законодательство и правила прозрачности и этики в сфере ИИ ещё не догнали его, что накладывает на разработчиков некоторые самоограничения. Однако, по словам Манийки и Хассабиса, новые фреймворки ИИ “углубили понимание Google потенциала и рисков ИИ”.

“Идет глобальная конкуренция за лидерство в области ИИ в условиях все более сложного геополитического ландшафта. Мы считаем, что демократии должны лидировать в разработке ИИ, руководствуясь основными ценностями, такими как свобода, равенство и уважение прав человека”, — заявили разработчики Google.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Европейский союз запустил новый проект, целью которого станет создание первой крупной европейской языковой модели с открытым исходным кодом, которая могла бы составить конкуренцию американской компании OpenAI с её всемирно известным ChatGPT и китайскому стартапу DeepSeek, стремительно ворвавшемуся в мир искусственного интеллекта (ИИ).

ЕС решил потратить 52 млн евро на создание конкурента ChatGPT и DeepSeek

В европейском проекте, получившем название OpenEuroLLM, выразили желание поучаствовать более 20 компаний и учреждений из разных стран Европы, а сумма заявленных инвестиций превышает 52 млн евро.