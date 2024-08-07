"Это война" - Маск подал в суд на Mars и Unilever изз их отказа покупать у него рекламу

Опубликовано: 07.08.2024 11:03 , Обновлено: 07.08.2024

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, заявила, что некоторые корпорации "незаконно" вступили в сговор с целью бойкотировать сайт, в результате чего X недополучил "миллиарды долларов" дохода. Соцсетью, как известно, владеет Илон Маск.

Маск написал в своем аккаунте X по этому поводу: “Мы пытались добиться мира в течение двух лет, а теперь - это война”.

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Он подал в суд на ряд компаний после того, как они прекратили размещать рекламу в социальной сети X. Иск был подан в Техасе против Global Alliance for Responsible Media и входящих в нее компаний - британской транснациональной корпорации Unilever, пищевого гиганта Mars, CVS health и датской компании по возобновляемым источникам энергии Orsted.

С чего все началось?

Через несколько дней после покупки Twitter Маск уволил тысячи сотрудников, в том числе многих модераторов, которые удаляли вредоносный и фейковый контент. Как итог, в соцсети Twitter начали быстро распространятся расистские, фековые и оскорбительные сообщения.

В ноябре 2023 года некоторые компании приостановили размещение рекламы на сайте из-за опасений, что их контент будет отображаться рядом с постами пронацистской направленности

Кроме того Илона Маска также обвинили в распространении разжигающих ненависть высказываний. Миллиардеру даже пришлось извиняться за поддержку антисемитской теории заговора. Впрочем он сам посоветовал недовольным рекламодателям “убираться восвояси”.

В итоге Илон Маск подвергается все большей критике за управление сайтом.

Ранее Telegraf.news писал, что представители пяти штатов США отправили письмо Илону Маску с призывом внести изменения в чат-бот Grok, работающий на платформе Х (бывший Twitter). По словам представителей пяти штатов — Мичигана, Миннесоты, Нью-Мексико, Пенсильвании и Вашингтона, миллиардера и владельца соцсети Х Илона Маска нужно призвать к ответственности и сделать так, чтобы созданный им чат-бот предоставлял достоверную информацию о президентских выборах.

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