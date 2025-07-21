"Это террор какой-то" - Глава Гомельской области ответил на атаку дипфейков

Опубликовано: 21.07.2025 10:50 , Обновлено: 21.07.2025

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко назвал "террором" волну дипфейков, которые распространялись на прошлой неделе. В качестве главных героев этих дипфейков неизвестные использовали видеозаписи с руководителями облисполкомов разных белорусских регионов.

В одном фейковом ролике фигурировал сам Крупко, на другом - его коллега из Брестского облисполкома Пётр Пархомчик. Сюжет самих роликов был схожим: в обоих случаях главные лица областных администраций призывали белорусов не летать в Россию из-за опасности быть сбитыми российскими ПВО.

Комментируя эти ролики в эфире гостелеканала “Первый информационный”, Крупко заявил, что таким образом “определённые силы пытаются внести в раздор” в политические отношения и экономические связи с Россией, “да и в целом в нашу жизнь”.

“Конечно, это плохо, когда техническими условиями сегодня можно дискредитировать не просто должностное лицо, а человека”, - посетовал глава Гомельского облисполкома.

Ещё на одного главу области в Беларуси сделали дипфейк. Что на этот раз?

Чиновник выступил за то, чтобы прописать в законе возможность контроля использование искусственного интеллекта в правовом поле.

“Чтобы искусственный интеллект в злых руках не был оружием, очень серьёзным, не во благо человека. Когда берётся реальный разговор, совсем на другую тему, и с помощью искусственного интеллекта и мимики человека, голоса, накладывается совсем другое, то я считаю — это террор какой-то”, - пояснил свою позицию Крупко.

При этом сам искусственный интеллект и его использование во многих отраслях Крупко назвал “благом”, которое даёт стране “новые возможности”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) опубликовали модельный закон, призванный регулировать использование искусственного интеллекта в стране. Там сообщили, что документ, разработанный ОИПИ, был рекомендован Межпарламентской Ассамблеей СНГ для внедрения во всех странах содружества. Что и как предложили регулировать?

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