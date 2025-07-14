Ещё на одного главу области в Беларуси сделали дипфейк. Что на этот раз?

Опубликовано: 14.07.2025 17:41 , Обновлено: 14.07.2025

В ТГ-канале Гомельской области сообщили, что распространяемый в Сети видеоролик, где глава Гомельского облисполкома якобы просит белорусов не летать в Россию из-за опасности быть сбитыми российскими ПВО, это дипфейк.

“Ролик создан с помощью искусственного интеллекта, основой для него послужило выступление губернатора во время поездки в Казахстан”, - пояснили в ТГ-канале.

По данным официального источника, “в реальности тогда Иван Крупко рассказывал журналистам о росте поставок техники в Казахстан и расширении межрегионального сотрудничества”.

В Гомельском облисполкоме заявили, что поводом для создания видео стали “братские отношения между нашими странами”, которые кому-то не дают покоя, “вот и поступают заказы на инфоподделки”.

К слову, дипфейк с участием образа главы Гомельского облисполкома слово в слово повторил речь дипфейка с участием образа Брестского облисполкома. О нем ранее писал Telegraf.news.

В сети появился ролик с предупреждением белорусам не летать в Россию. В Брестском облисполкоме рассказали, что с ним не так