В Академии наук показали законопроект об Искусственном интеллекте в Беларуси. Что могут ограничить?
В Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) публиковали модельный закон, призванный регулировать использование Искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Там сообщили, что документ, разработанный ОИПИ, был рекомендован Межпарламентской Ассамблеей СНГ для внедрения во всех странах содружества. Что и как предложили регулировать?
В проекте закона Искусственный интеллект описали как комплекс технологических решений,.. “позволяющих имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решения без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их”.
Когда могут ограничить доступ?
Одним из важных положений проекта закона является ограничения на использование иностранных ИИ. Так, в одном из положений документа говорится, что “функционирование трансграничных технологий… может быть запрещено или ограничено”.
Таким образом, использование иностранных нейросетей, в случае принятия закона будет возможно только при соответствии требованиям белорусского законодательства, включая сертификацию, защиту данных, прозрачность и пр. А в случае нарушения — может применяться запрет. Проект закона фактически ограничит неконтролируемое государством применение зарубежных ИИ, устанавливая национальный правовой фильтр. Как может быть ограничен доступ к зарубежным системам ИИ, в законопроекте не прописано.
Прозрачность и уведомление:
Также в законе говорится, что пользователи должны будут быть проинформированы о взаимодействии с ИИ.
«…предварительное уведомление пользователей о том, что они взаимодействуют с такими технологиями.» (ст. 17 ч. 3)
[inf]Полностью с модельным законом (проектом) можно ознакомиться по [link href=“https://uiip.by/doc/pdf/model_law.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link] на официальном сайте ОИПИ НАН Беларуси.[/inf]