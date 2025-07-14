В Академии наук показали законопроект об Искусственном интеллекте в Беларуси. Что могут ограничить?

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Опубликовано: 14.07.2025 12:33 , Обновлено: 14.07.2025

В Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) публиковали модельный закон, призванный регулировать использование Искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Там сообщили, что документ, разработанный ОИПИ, был рекомендован Межпарламентской Ассамблеей СНГ для внедрения во всех странах содружества. Что и как предложили регулировать?

В проекте закона Искусственный интеллект описали как комплекс технологических решений,.. “позволяющих имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решения без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их”.

Когда могут ограничить доступ?

Одним из важных положений проекта закона является ограничения на использование иностранных ИИ. Так, в одном из положений документа говорится, что “функционирование трансграничных технологий… может быть запрещено или ограничено”.

Таким образом, использование иностранных нейросетей, в случае принятия закона будет возможно только при соответствии требованиям белорусского законодательства, включая сертификацию, защиту данных, прозрачность и пр. А в случае нарушения — может применяться запрет. Проект закона фактически ограничит неконтролируемое государством применение зарубежных ИИ, устанавливая национальный правовой фильтр. Как может быть ограничен доступ к зарубежным системам ИИ, в законопроекте не прописано.

Прозрачность и уведомление:

Также в законе говорится, что пользователи должны будут быть проинформированы о взаимодействии с ИИ.

«…предварительное уведомление пользователей о том, что они взаимодействуют с такими технологиями.» (ст. 17 ч. 3)

[inf]Полностью с модельным законом (проектом) можно ознакомиться по [link href=“https://uiip.by/doc/pdf/model_law.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link] на официальном сайте ОИПИ НАН Беларуси.[/inf]