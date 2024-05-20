Эти вещи замедляют ваш Wi-Fi. Что не стоит размещать рядом с маршрутизатором?

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Опубликовано: 20.05.2024 14:17 , Обновлено: 20.05.2024

Беспроводной интернет позволяет с легкостью пользоваться Интернетом, учиться и работать удаленно. Хотя обычно он работает довольно стабильно, иногда он теряет силу или отключается, например, в некоторых комнатах. Что может быть причиной помех в работе беспроводной сети? Есть несколько виновников.

Расположение антенны

Антенны могут быть причиной плохого Wi-Fi соединения. Они должны быть расположены вертикально.

В случае многоэтажного дома поворот антенны в горизонтальное положение приведет к тому, что сигнал будет передаваться вверх и вниз.

Wi-Fi сеть вашего соседа

Любая другая беспроводная сеть поблизости также может быть причиной слабого сигнала Wi-Fi в доме. Маршрутизатор вашего соседа может использовать тот же беспроводной канал, что и вы, или перекрывающийся канал - это влияет на пропускную способность и скорость соединения.

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Металл

Мало кто знает, что ослабить сигнал Wi-Fi может и… металл. Металл - это материал, который больше всего блокирует беспроводной сигнал, а поскольку радиоволны являются электромагнитными, металл отлично их поглощает. Поэтому жалюзи, двери или мебель, и даже алюминиевые оконные рамы могут ослабить силу Wi-Fi.

Окна и тонированные стекла

Помехи сигналам Wi-Fi также могут создавать… окна, особенно низкоэмиссионные. Это связано с тем, что они имеют металлическое покрытие, которое может блокировать и отражать сигнал гораздо сильнее, чем обычное окно.

Бытовая техника

Бытовые приборы также могут создавать помехи для сигналов Wi-Fi, например:

посудомоечные машины;

электроплиты;

духовые шкафы;

микроволновые печи.

Они состоят из электрических компонентов и металлов, что делает их источником электрических помех.

Пример. Большинство микроволновых печей работают в диапазоне 2,4 ГГц, в котором одновременно функционирует множество беспроводных устройств. Если вы включаете микроволновку и сразу же замечаете, что сеть работает не так, как раньше, вы можете быть уверены, что виновник находится на вашей кухне.

К слову, слуховые аппараты, елочные гирлянды и даже аквариум также могут стать причиной помех Wi-Fi.

Ранее Telegraf.news писал, что каждый, кто пользуется Wi-Fi, знает, что бывают дни, когда он работает хуже, замедляя скорость интернет-соединения. Есть простой способ избавиться от этой проблемы и иметь возможность пользоваться высокоскоростным интернетом в любое время. Это решение совершенно бесплатно и подходит для любого дома и офиса.

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