До 325 км/ч. Появилось видео испытания аэротакси. Как вам?

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Опубликовано: 20.07.2023 18:50 , Обновлено: 20.07.2023

Британская компания Vertical Aerospace впервые испытала прототип электрического аэротакси VX4 в беспилотном режиме. Аппарат рассчитан на четырех пассажиров и пилота.

Во время тестов аэротакси разогналось до 70 км/ч. По словам специалистов, для первого испытания это успех, так как ранее прототип поднимался в воздух только со страховочными тросами, написал bloomberg.com.

По планам, аппарат сможет преодолевать при полном заряде батарей до 161 километров на скорости до 325 км/ч.

Скриншот с видео

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Впрочем, воспользоваться таким такси можно будет не раньше конца 2026 года, так как пока аппарат проходит сертификацию.

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