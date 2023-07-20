До 325 км/ч. Появилось видео испытания аэротакси. Как вам?
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Британская компания Vertical Aerospace впервые испытала прототип электрического аэротакси VX4 в беспилотном режиме. Аппарат рассчитан на четырех пассажиров и пилота.
Во время тестов аэротакси разогналось до 70 км/ч. По словам специалистов, для первого испытания это успех, так как ранее прототип поднимался в воздух только со страховочными тросами, написал bloomberg.com.
По планам, аппарат сможет преодолевать при полном заряде батарей до 161 километров на скорости до 325 км/ч.
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Впрочем, воспользоваться таким такси можно будет не раньше конца 2026 года, так как пока аппарат проходит сертификацию.
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