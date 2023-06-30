Израильская компания показала, как дроны заменили фермеров на сборе яблок
Израильская компания Tevel Aerobotics разработала автономные дроны, которые начали применять фермеры для сбора фруктов на садовых плантациях. Первыми беспилотники FAR (Flying Autonomous Robots) решились применить в коммерческом масштабе фермеры из Чили. Соглашение о сотрудничестве с израильскими разработчиками подписал один из ведущих мировых производителей фруктов, компания Unifrutti.
Каждая платформа FAR представляет собой достаточно внушительный по размерам модуль на колёсах, который может передвигаться вдоль рядов плодовых деревьев. К нему с помощью специальных кабелей подключены восемь квадрокоптеров, которые через бортовые камеры посредством алгоритмов искусственного интеллекта распознают отдельные фрукты, оценивая их размер и даже степень зрелости.
Выбрав спелый фрукт, дроны с помощью роботизированных манипуляторов и специальных стабилизационных алгоритмов аккуратно снимают плоды с веток и отправляют их в кузов, установленный на колёсной платформе.
Как отметили в компании-производителе коптеров, в отличие от людей, дроны могут собирать фрукты даже ночью — остановить их может лишь разрядившийся аккумулятор колёсной базы.
Как отмечают и производитель дронов, и компания, взявшая на вооружение эту технику, новаторская технология может послужить решением серьёзных проблем, с которыми в последнее десятилетие столкнулась мировая сельскохозяйственная отрасль - нехватки рабочей силы во время сбора урожая, как следствие, ухудшение качества фруктов, повышение затрат на рабочую силу и потеря доходов от несобранных фруктов.
Опыт использования дронов в Чили уже показал, что это позволяет фермерам повысить общую производительность и улучшить селективный сбор, обеспечивая сбор фруктов самого высокого качества и минимизируя неизбежные повреждения во время сбора.