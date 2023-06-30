Израильская компания показала, как дроны заменили фермеров на сборе яблок

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Опубликовано: 30.06.2023 12:32 , Обновлено: 19.10.2023

Израильская компания Tevel Aerobotics разработала автономные дроны, которые начали применять фермеры для сбора фруктов на садовых плантациях. Первыми беспилотники FAR (Flying Autonomous Robots) решились применить в коммерческом масштабе фермеры из Чили. Соглашение о сотрудничестве с израильскими разработчиками подписал один из ведущих мировых производителей фруктов, компания Unifrutti.

Каждая платформа FAR представляет собой достаточно внушительный по размерам модуль на колёсах, который может передвигаться вдоль рядов плодовых деревьев. К нему с помощью специальных кабелей подключены восемь квадрокоптеров, которые через бортовые камеры посредством алгоритмов искусственного интеллекта распознают отдельные фрукты, оценивая их размер и даже степень зрелости.

Выбрав спелый фрукт, дроны с помощью роботизированных манипуляторов и специальных стабилизационных алгоритмов аккуратно снимают плоды с веток и отправляют их в кузов, установленный на колёсной платформе.

Как отметили в компании-производителе коптеров, в отличие от людей, дроны могут собирать фрукты даже ночью — остановить их может лишь разрядившийся аккумулятор колёсной базы.

Как отмечают и производитель дронов, и компания, взявшая на вооружение эту технику, новаторская технология может послужить решением серьёзных проблем, с которыми в последнее десятилетие столкнулась мировая сельскохозяйственная отрасль - нехватки рабочей силы во время сбора урожая, как следствие, ухудшение качества фруктов, повышение затрат на рабочую силу и потеря доходов от несобранных фруктов.

Опыт использования дронов в Чили уже показал, что это позволяет фермерам повысить общую производительность и улучшить селективный сбор, обеспечивая сбор фруктов самого высокого качества и минимизируя неизбежные повреждения во время сбора.

https://youtu.be/nYl_1TMVwjw