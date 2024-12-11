Будет ли в Беларуси новый мобильный оператор? Гендиректор "Белтелекома" рассказал о планах на "конвергентные" услуги

Опубликовано: 11.12.2024 07:55 , Обновлено: 05.02.2025

Генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" Алексей Ивашкин 10 декабря намекнул на то, что в Республике может заработать ещё один мобильный оператор.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой 30-летию предприятия, гендиректор “Белтелекома” рассказал о планах по предоставлению конвергентных услуг, передало госагентство БЕЛТА.

[info_b]Под конвергенцией в сетях понимается ситуация, когда один сетевой провайдер одновременно предоставляет сетевые услуги для голоса, данных и видео в рамках единого пакета, вместо предоставления отдельной сети для каждой из этих услуг .[/info_b]

Уже сейчас “Белтелеком” предлагает абонентам не только услуги фиксированной связи и телевидения, но и видеоконтроля и центров обработки данных, в перспективе к ним планируется добавить и сотовую связь.

“Будущее компании - дальнейшее внедрение современных технологий, мобильное направление, умные города, искусственный интеллект и другие перспективные проекты”, - пояснил Ивашкин.

При этом точные сроки выхода на рынок мобильной связи руководитель компании не назвал, заявив, что пока предприятие “считает экономику по всем направлениям”.

“Ближайшее будущее покажет, какая модель будет выбрана”, - резюмировал он.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что национальный почтовый оператор “Белпочта” этой осенью также заявляла о своих планах запустить собственный маркетплейс. В компании даже назвали примерные сроки - 2025 год.

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Кстати, требования к качеству мобильной связи, а также мобильного интернета в Беларуси с 1 декабря ужесточили: мобильные операторы обязаны будут придерживаться единых стандартов передачи информации.

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