Белтелеком показал белорусский аналог Google Ассистента и Яндекс Алисы. Что умеет?

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Опубликовано: 25.02.2025 17:13 , Обновлено: 25.02.2025

Недавнее видео из TikTok, где голосовой помощник Алиса из Яндекс.Станции с трудом пыталась говорить по-белорусски, вызвало немало шуток в Сети и собрало немало комментариев. Один из них гласил, мол, для таких задач нужна не Алиса, а Алеся. Судя по всему, комментатор не догадывался, что в Беларуси ещё в конце 2023 года появился собственный голосовой помощник, общающийся исключительно на белорусском языке.

Разработка учёных Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси получила название «Asistent». Кстати, среди ведущих персонажей там значатся как раз Алесь и Алеся. Телеканал ЯСНАе TV продемонстрировал работу этого ассистента.

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В последней на данный момент версии разработчики добавили множество персонажей, в том числе способных выступать в определённых ролях. Среди них: архитектор, риелтор, историк, консультант по кодексам Беларуси и даже… Франциск Скорина!

Пользователь может отправлять виртуальному собеседнику текстовые и даже голосовые сообщения. Бот распознает речь и ответит на запрос.

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В отличие от Алисы, Алесь с белорусским произношением справляется хорошо, хотя речь кажется несколько заторможенной. Ну а в плане ИИ-возможностей белорусская разработка, судя по всему, пока уступает таким «гигантам», как, например, ChatGPT или Google Gemini.

Впрочем, оценить Алеся и его «коллег» в действии может каждый желающий. Для этого достаточно воспользоваться веб-интерфейсом, скачать приложение или установить бота.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали о планах по принятию в Беларуси модульного закона об искусственном интеллекте. По словам учёных, одной из сложностей является трудность в определении самого понятия «искусственный интеллект».

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