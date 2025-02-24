«Чуть не перекрестилась» — Голосовой помощник Алиса рассмешила пользователей TikTok произношением белорусских слов

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2025 17:27 , Обновлено: 24.02.2025

Пользователь TikTok с ником @denny_meridean обратился к голосовому помощнику Алисе, встроенному в Яндекс.Станцию, с просьбой перевести фразу на белорусский язык. Результат оказался, мягко говоря, неожиданным и вызвал бурную реакцию в комментариях.

В коротком видеоролике тиктокер попросил Алису перевести следующую фразу: «Смотрите, дед где-то потерял двести дневников». Однако вместо членораздельной речи Алиса выдаёт набор звуков, больше напоминающий заклинание, нежели белорусскую речь. Вообще эта фраза должна звучать так: «Глядзіце, дзед недзе згубіў дзвесце дзённікаў».

Ролик быстро стал вирусным, собрав множество комментариев. Пользователи Сети пошутили над «познаниями» Алисы в белорусском произношении и предложили свои версии произошедшего.

«Мне нужна Алеся, а не Алиса», — подписал своё видео автор.

«Вызвала Ктулху», — написал другой пользователь, отсылая к мифическому существу из произведений Говарда Лавкрафта, подчёркивая тем самым необычность и пугающую непонятность «перевода» Алисы.

«Проверил. Выгнал Алису из дома», — в шутку написал ещё один пользователь, показывая, насколько комичным оказался результат.

«Чуть не перекрестилась ?» — эмоционально прокомментировала другая пользовательница.

«Это не белорусский, Алису просто закоротило ?» — предположил один из комментаторов, списывая произошедшее на “технический сбой”.

Сами же Яндекс.Станции лишь недавно внедрили функцию перевода. И, кажется, Алиса лучше справляется с глобальными языками.