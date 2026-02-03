Белорусы стали в два раза больше качать в интернете. Поможет только 5G?

Опубликовано: 03.02.2026 18:43 , Обновлено: 03.02.2026

Министерство связи сообщило, что за последние 5 лет абоненты мобильной связи в стране стали скачивать из интернета в два раза больше. Так, только за 2025 год объем данных вырос на 18% — с 1 080 948 Тб до 1 272 525 Тб.

[inf]Такие цифры не выбиваются из общемировых трендов. Согласно данным Cloudflare, глобальный интернет-трафик в прошлом году вырос на 19%. При этом в странах ЕС (Европейский Союз) в 2025 году 94% абонентов были охвачены сетью 5G (пятого поколения), которая имеет большую пропускную способность. В то время как в Беларуси, согласно данным Минсвязи, основным стандартом связи остается 4G (четвертого поколения), на который пришлось 73% всех переданных данных.[/inf]

Причем в среднем ежесуточно объединенная мобильная сеть Беларуси четвертого поколения «прокачивала» более 3 тысяч терабайт данных. В Минсвязи не преминули сравнить эти данные с показателями трехлетней давности, когда этот показатель составлял 2 301 терабайт.

Согласно цифрам Минсвязи, Минская область ожидаемо лидирует по объёму потребления трафика в 2025 году (527 771 ТБ), что более чем в 2 раза выше, чем в других областях. Остальные области потребляют примерно равное количество терабайт.

Могилевская — 122 006 ТБ

Минская — 527 771 ТБ

Гродненская — 134 530 ТБ

Гомельская — 168 540 ТБ

Витебская — 146 038 ТБ

Брестская — 173 641 ТБ

Цифры Минсвязи лишь подтверждают истину, что белорусы не отстают от общемировых трендов, став активными потребителями видео и другого объемного контента. Для роста потребления трафика надо расширять мобильную сеть, и не только за счёт базовых станций 4G, как происходило в Беларуси в 2025 году. Нужен переход на современный стандарт.

Дело в том, что технология 5G имеет ширину каналов в 5 раз больше, чем у 4G. Она позволяет подключать значительно больше устройств на один квадратный километр без потери качества, что критично в местах высокой концентрации людей (например, Минск и областные центры).

Плюс 4G работает в ограниченном диапазоне (до 2.6 ГГц), который уже перегружен. В Европе же 5G использует новые высокочастотные диапазоны, которые свободны и позволяют передавать данные в 10 и даже 20 раз быстрее (10 Гбит/с против 1 Гбит/с у 4G в теории, а на практике, конечно, меньше).

Напомним, что ранее министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский сообщил, что в Беларуси заработала первая зона 5G-связи. Естественно, это произошло в Минске, а событие было приурочено к заседанию VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). Правда, в тестовом режиме.

В Беларуси начали включать связь 5G — Минсвязи

Пока же Министерство связи и информатизации Беларуси выступило с новыми разъяснениями, как будет работать ограничение безлимитов с 23 февраля. Ведомство скорректировало и уточнило часть положений. Оказалось, что кому-то из белорусов всё же оставят настоящий безлимит без ограничения скорости после первых 30 Гб.

Минсвязи вернуло надежду на безлимитные безлимиты белорусам. Но не всем