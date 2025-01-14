Белорусы пожаловались на проблемы с доступом к порталу, куда обязали все предприятия присылать вакансии

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Опубликовано: 14.01.2025 16:28 , Обновлено: 14.01.2025

Белорусы пожаловались на проблемы с доступом к сайту gsz.gov.by - порталу государственной службы занятости, куда всем предприятиям нужно теперь отправлять свои вакансии. После продолжительной загрузки сайт выдает ошибку 502 или 504, или все же главная страница загружается, но появляются трудности с дальнейшей работой сайта.

Ошибка 502 Bad Gateway (Ошибочный шлюз) говорит о перегруженности сервера или о неполадках в его работе. А ошибка 504 Gateway Timeout (Шлюз не отвечает) появляется тогда, когда один из серверов не дождался ответа от вышестоящего сервера.

Скриншот в редакцию прислал читатель

Скриншот в редакцию прислал читатель

В случае, когда главная страница сайта загружается, на ней заметны два объявления. В первом нанимателям сообщили, что вакансии, которые опубликовали на сайте до 1 января, там дублировать не надо, а размещать нужно только новые предложения работы.

Скриншот в редакцию прислал читатель

По вопросам “технической поддержки” предложили обращаться по телефону 8 017 311 68 83 или по адресу электронной почты gsz@mintrud.by в рабочие дни с 07:30 до 19:00. И такая поддержка явно понадобится, так как законодательные изменения обязывают организации публиковать вакансии в общереспубликанском банке, однако из-за проблем с доступом к сайту возникают сложности с их размещением.

Один из читателей рассказал Telegraf.news, что кнопки “Вход” и “Регистрация” после загрузки интернет-портала не работают.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о новом законодательном требовании публиковать на этом сайте вакансии. В Минтруда в октябре 2024 года рассказали о штрафах для нарушителей.

Штраф до 600 руб. Новый закон запретил белорусским компаниям размещать вакансии, не выполнив это условие

Позже ведомство разъяснило ключевые моменты для нанимателей. Так, при публикации вакансий ссылка на банк вакансий должна быть активной. А все потому, что «должны быть созданы условия быстро и качественно обратиться к актуальной информации в первоисточнике».

В Минтруда разъяснили, как с 1 января всем белорусским предприятиям искать сотрудников. Что точно запрещено?