В Минтруда разъяснили, как с 1 января всем белорусским предприятиям искать сотрудников. Что точно запрещено?

Опубликовано: 06.01.2025 15:39 , Обновлено: 06.01.2025

С 1 января в Беларуси вступили в силу изменения в законодательстве о занятости, которые вводят новые правила публикации вакансий. Министерство труда и социальной защиты разъяснило ключевые моменты, которые теперь должны учитывать все наниматели.

Согласно разъяснению ведомства, информационным ресурсом для размещения вакансий теперь считается любая база данных в электронном виде, а также интернет-сайты, страницы в соцсетях и мессенджерах. Это означает, что практически все цифровые платформы, используемые для размещения объявлений о вакансиях, попадают под действие новых правил.

Теперь, как пояснили в Минтруда, все наниматели обязаны при размещении вакансии на своём сайте, в соцсетях или мессенджерах, указывать ссылку на Общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости (gsz.gov.by). Это требование обязательно для всех внутренних ресурсов нанимателя.

При этом, как уточнили в ведомстве, личные аккаунты сотрудников компании в соцсетях (в том числе Linkedin) не являются информационным ресурсом, подпадающим под действие закона. Размещая там объявления о работе, указывать гиперссылку на банк вакансий не требуется.

Также ссылка не нужна при размещении объявлений о работе на иностранных порталах, например, на российском HeadHunter.

В министерстве также подчеркнули, что при публикации вакансий ссылка на банк вакансий должна быть активной. А всё потому, что «должны быть созданы условия быстро и качественно обратиться к актуальной информации в первоисточнике».

Ранее Telegraf.news писал, что в закон о занятости населения внесли требование «обязательной подачи» вакансий в Общереспубликанский банк в электронном виде. Тогда же в Минтруда пригрозили денежной ответственностью нарушителям.

Штраф до 600 руб. Новый закон запретил белорусским компаниям размещать вакансии, не выполнив это условие