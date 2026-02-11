Белорусские операторы придумали, как обойти ограничения безлимитов

Опубликовано: 11.02.2026 11:29 , Обновлено: 11.02.2026

Белорусские мобильные операторы нашли способ, как обойти ограничения на безлимитных тарифах, которые официально вступят в силу уже с 23 февраля. Оказалось, что всё же есть выход для тех, кому выделенного по новому закону лимита в 30 Гб в месяц мало и кто не готов мириться с замедлением привычного трафика.

Чтобы обойти введённые недавно ограничения по скорости трафика на безлимитных тарифах, мобильные операторы начали добавлять в свои линейки новые тарифные планы с увеличенным объёмом трафика. Формально безлимитами они не называются, но объём гарантированного пакетом ежемесячного трафика на неограниченной скорости явно превышает тот объём, который нужен большинству абонентов для комфортного пользования мобильным интернетом.

Так, на днях мобильный оператор Life запустил новый тарифный план, в рамках которого предложил белорусам трафик до 100 Гб без ограничений скорости. В официальном аккаунте оператора в Threads представители компании пояснили, что для данного тарифа не будут действовать установленные Министерством связи лимиты в 30 Гб, поскольку он не предполагает “безлимит на всё”.

“Эти ограничения действуют только на тарифы с полным безлимитом”, - пояснили в компании.

Мобильный оператор предложил белорусам тариф со 100 Гб без ограничений скорости

К примеру, на действующем безлимитном тарифе “Бесконечный Pro Max” абоненту будут предоставлять лишь положенные по закону 30 Гб без ограничения скорости. После использования этого объёма трафика скорость вашего безлимита будет падать до 1 Мбит/с. Впрочем, и для этих абонентов оператор нашёл выход из положения.

“Чтобы продолжать пользоваться интернетом с привычным комфортом, мы решили поддержать абонентов бонусом в виде дополнительного трафика на целый год: при каждом продлении тарифа «Бесконечный Pro Max» на месяц будут назначаться дополнительные 60 ГБ на неограниченной скорости”, - пояснили в пресс-службе компании.

То есть, по сути, за счёт такого бонуса у абонента будет фактический безлимит в 90 Гб, а не в положенные 30 Гб.

Напомним, в Министерстве связи и информатизации Беларуси (Минсвязи) дали разъяснения, как будет работать ограничение безлимитов с 23 февраля. Оказалось, что кому-то из белорусов всё же оставят настоящий безлимит без ограничения скорости после первых 30 Гб. В частности, новое постановление не распространяется на услуги сервиса unet.by (анлим.бел). А значит тот как и прежде может предоставлять своим абонентам настоящий безлимитный безлимит.

Минсвязи вернуло надежду на безлимитные безлимиты белорусам. Но не всем

Кроме того, в Минсвязи заверили, что согласно тексту пункта 2.2 постановления Минсвязи от 22 декабря 2025 г. № 38 сотовые операторы вправе предоставлять дополнительный трафик на «безлимитной» скорости. Разумеется, за доппакеты трафика придётся доплачивать.