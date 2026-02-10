Мобильный оператор предложил белорусам тариф со 100 Гб без ограничений скорости

Опубликовано: 10.02.2026 14:59 , Обновлено: 10.02.2026

Мобильный оператор Life запустил новый тарифный план, в рамках которого предложил белорусам трафик до 100 Гб без ограничений скорости. Новым абонентам пообещали приятную полугодовую скидку на абонентскую плату.

Новый тарифный план «Всё легко Max» обойдётся пользователям Life в 36,9 рубля в месяц . Первые полгода новые абоненты смогут платить почти в два раза меньше - всего 18,9 рублей в месяц.

За эти деньги человеку обещают не только уже привычные большинству безлимит минут (причём во все сети) и безлимитный трафик на популярные соцсети и мессенджеры (такие как Telegram, TikTok, Instagram, ВК, Facebook, X и другие), но и дополнительные “плюшки”:

подписку в «Яндекс Плюс» сразу на четырёх пользователей;

защиту гаджета с помощью сервиса Kaspersky;

бесплатный выбор красивого номера;

бесплатную раздачу трафика без ограничений.

Но самое “сладкое” предложение - это трафик на 100 ГБ без ограничения скорости. В свете недавних законодательных изменений, которые вот-вот вступят в силу, звучит весьма заманчиво.

Напомним, в начале февраля в Министерстве связи и информатизации Беларуси выступили с новыми разъяснениями, как будет работать ограничение безлимитов с 23 февраля. Ведомство скорректировало и уточнило часть ограничений. Оказалось, что кому-то из белорусов всё же оставят настоящий безлимит без ограничения скорости после первых 30 Гб.

Минсвязи вернуло надежду на безлимитные безлимиты белорусам. Но не всем