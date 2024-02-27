Белорусские министерства и банки обязали открыть центры кибербезопасности в 2025 году

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Опубликовано: 27.02.2024 12:30 , Обновлено: 27.02.2024

На Национальном правовом интернет-портале во вторник, 27 февраля, появилось постановление правительства, которым установили, кто может продавать услуги кибербезопасности для государственных органов и организаций. А также определили сроки создания центров обеспечения кибербезопасности.

Определили три компании: РУП «Национальный центр обмена трафиком», ООО «Надежные программы» и ООО «Секьюрити Лаб». Далее опубликован список и 124 организаций, которые обязаны закупать у этих компаний услуги.

Также организациям поручили создать центры кибербезопасности и реагирования на киберинциденты объектов инфраструктуры. Среди них – министерства, банки, страховые компании, архивы, облгазы и облэнерго, ГТК, Госпогранкомитет, Государственный военно-промышленный комитет, ДФР Госконтроля, ФСЗН и другие.

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Создать центры обеспечения кибербезопасности следует до конца 2025 года. При этом для разных организаций указаны разные месяцы года.

Указано, что постановление вступает в силу с момента опубликования.

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