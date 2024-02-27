Плюс один выходной. Появился график рабочих дней белорусов в марте

💼 Официально

Опубликовано: 27.02.2024 09:50 , Обновлено: 27.02.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси уведомили, как распределятся рабочие и выходные дни в марте с учётом праздника — Международного женского дня.

В Беларуси 8 марта является официальным выходным. В этом нынешнем году этот день выпал на пятницу.

Таким образом белорусов ожидает целых три дня выходных — с 8 по 10 марта, сообщили в Минтруда.

В соответствии с [link href=“https://www.mintrud.gov.by/ru/news-ru/preview/kak-belorusy-budut-rabotat-i-otdyxat-v-marte-7989-2024” data-entity-type=“MessageEntityUrl”] производственным календарем [/link] в марте 2024 года при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня и 1 предпраздничный – 7 марта, при пятидневной — 19 рабочих и 1 предпраздничный.

Ранее Телеграф писал о том какой погодой для белорусов завершится февраль.

В Беларусь пришёл холодный фронт с ливнями и грозами. А когда и где ждать +16°С?