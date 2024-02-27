Минэкономики предложило открыть промышленную ипотеку в Беларуси. На каких условиях?

Опубликовано: 27.02.2024 11:56 , Обновлено: 27.02.2024

Министерство экономики предложило внедрить промышленную ипотеку в Беларуси, по примеру соседней России. Благодаря ней у белорусских предприятий и предпринимателей из сферы промышленности могут появиться существенные льготы на приобретение недвижимости. На общественное обсуждение ведомство вынесло три рабочие модели - до 27 февраля бизнес-сообщества могут представить озвучить свои замечания и предложения.

Промышленную ипотеку, по данным портала Office Life, Минэкономики Беларуси планирует внедрять при участии “Банка развития” по одному из трёх сценариев:

с созданием государственного оператора,

посредством бюджетного кредитования,

посредством трансфертного кредитования.

В первом случае решение о выделении средств промышленным предприятиям будет принимать специально созданная государственная компания-оператор по согласованию с Советомпо стратегическим проектам при Президенте. Средства в этом случае предлагается выделять по договору комиссии для оплаты оборудования.

Модель бюджетного кредитования предполагает создание отдельного госфонда, а модель трансфертного кредитования - обязательного предоставления предприятиям гарантий правительства (в этом случае кредитный договор предлагается заключать на общих основаниях при обязательном привлечении собственных средств, а из бюджета погашать лишь сумму основного долга).

[info_b]Отметим, что программа промышленной ипотеки в России, разработанная правительством, заработала осенью 2022 года. По ней малый и средний бизнес может получить льготные кредиты (до 5% годовых под залог готовых производственных площадок) на покупку недвижимости для промышленного производства. Максимальный срок по кредиту в России составляет 7 лет, но в настоящее время правительство рассматривает идею увеличить сроки до 15 лет. [/info_b]

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